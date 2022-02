Il Green pass col sierologico, senza vaccino o certificato di guarigione

Alcuni Paesi in Europa hanno deciso di concedere il Green pass anche a chi riesce a dimostrare con un test sierologico, che si fa analizzando una goccia di sangue, di avere abbastanza anticorpi contro il Covid-19, così da non dover fare la terza dose di vaccino richiesta per l'emissione o l'estensione del certificato. Sono una minoranza eppure l'idea ha comunicato a farsi largo in alcune nazioni.

Il primo governo a dare l'ok è stato, lo scorso ottobre, quello della Bulgaria, alle prese con una popolazione tra le più scettiche al mondo per quanto riguarda le dosi contro il coronavirus, con soltanto il 30 per cento dei suo cittadini che ha avuto le prime due iniezioni. Le autorità hanno così fissato una percentuale di anticorpi che, attraverso un test sierologico, una persona deve dimostrare di avere per poter accedere al Green pass anche senza ricevere l'iniezione, con la durata prevista del certificato che si ferma però a 90 giorni. “L'obiettivo principale è dare il certificato a persone ben protette dal contagio. Verrà somministrato a persone che hanno avuto la malattia in modo asintomatico, a persone che hanno acquistato un test antigenico in farmacia e hanno visto di essere positive, ma non sono andate in ospedale” a dichiararsi, e quindi poi non risultato guarite, spiegò allora la virologa che guida gli esperti del governo di Sofia, Radka Argirova.

La Commissione ha sottolineato più volte che non ci sono dati sufficienti per consentire che la presenza di un certo numero di anticorpi possa giustificare il rilascio di un certificato verde europeo, ma gli Stati hanno un certo margine di libertà. Uno dei problemi è che il risultato di un sierologico non determina quanto tempo fa la persona è guarita, e quindi potrebbe essere a rischio per quanto riguarda le nuove varianti, contro cui pare la terza dose sia invece molto più efficace. Inoltre gli anticorpi costituiscono solo una parte della protezione immunitaria contro il SARS-CoV-2; un'altra parte è costituita dall'immunità cellulare, che permette la produzione di linfociti capaci di uccidere le cellule infettate dai virus e impedire così che si moltiplichino.

Nonostante ciò un altro Paese che ha seguito la stessa strada della Bulgaria è stata la Lituania, dove pure le vaccinazioni vanno un po' a rilento rispetto alla media comunitaria. Il governo di Vilnius ha deciso che chi, dopo aver ricevuto le due dosi, al momento di dover fare la terza dimostra con un test sierologico di avere ancora un alto livello di anticorpi, può non fare l'iniezione e avere il certificato rinnovato per altri 90 giorni. Anche al termine di questo periodo un altro test può permettere una ulteriore estensione e di evitare l'iniezione per chi non volesse farla. Altre due nazioni europee che hanno concesso questa possibilità, ma che non sono membri dell'Unione europea, sono la Svizzera e l'Islanda.