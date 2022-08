Il leader dell'opposizione greca spiato dai servizi, ma il premier nega ogni coinvolgimento

Anche la Grecia ha il suo Watergate. Sta creando scandalo la scoperta che nel Paese il leader dell'opposizione sia stato spiato dai servizi segreti, anche se il premier conservatore Kyriakos Mitsotakis nega di essere stato a conoscenza della cosa. Lo scandalo ricorda quello che porto nel 1974 alle dimissioni del presidente statunitense, il repubblicano Richard Nixon, che si scprì fece spiare i suoi avversari democratici. Il caso, scoppiato la scorsa settimana, ha scatenato un putiferio, con i partiti dell'opposizione che hanno chiesto un'indagine approfondita dopo che si è scoperto che il telefono del leader del Partito socialista (Pasok), Nikos Androulakis, era stato intercettato nel 2021.

"Ciò che è avvenuto può essere legittimo, ma è stato un errore. Non lo sapevo e ovviamente non l'avrei mai permesso", ha garantito oggi il premier Mitsotakis parlando alla tv pubblica Ert dopo giorni di silenzio. Il premier, il cui partito dovrà affrontare una battaglia per la rielezione il prossimo anno, ha detto di aver scoperto delle intercettazioni di Androulakis "solo pochi giorni fa" e ha anche annunciato misure per rafforzare il controllo sulle operazioni del servizio di intelligence del Peg e per aumentare la trasparenza sulle sue pratiche. Il politico conservatore ha affermato che i servizi segreti (Eyp) avevano sottovalutato la dimensione politica della loro azione che, pur essendo conforme alla legge, è stata "politicamente inaccettabile".

Androulakis, membro del Parlamento europeo dal 2014 ed eletto leader del partito Pasok nel dicembre 2021, ha dichiarato venerdì di aver appreso che l'Eyp ha ascoltato le sue conversazioni alla fine del 2021, senza rivelare la fonte dell'informazione. "Non accetterò alcuna copertura, il tempo scorre contro di lui", ha detto oggi dopo le dichiarazioni del premier, accusando Mitsotakis di sminuire un caso che riguarda la separazione dei poteri in Grecia. Venerdì il capo dell'Eyp Panagiotis Kontoleon e il suo capo di gabinetto (nonché suo nipote) Grigoris Dimitriadis si sono inaspettatamente dimessi per il caso. Il Pasok è il terzo partito politico della Grecia ed è stato per decenni il principale rivale politico del partito conservatore di Mitsotakis, Nuova Democrazia.

Nei media greci, funzionari del governo avevano inizialmente affermato che le "intercettazioni legali" di Androulakis erano state effettuate su richiesta dei servizi segreti ucraini e armeni, sottintendendo che l'eurodeputato era stato spiato perché troppo vicino alla Russia e alla Turchia. Entrambe le versioni smentite poi dagli stessi interessati, con l'ambasciatore ucraino in Grecia Sergii Shutenko che ha definito le affermazioni "avulse dalla realtà", mentre l'ambasciatore armeno Tigran Mkrtchyan le ha definite una "spudorata menzogna". Altre fonti vicine al governo greco hanno detto che i servizi segreti stranieri erano interessati ad Androulakis a causa della sua partecipazione a una commissione del Parlamento europeo che si occupa delle relazioni dell'Ue con la Cina. Di fatto la sorveglianza sarebbe iniziata quando Androulakis ha annunciato che avrebbe partecipato a una gara di leadership interna al partito, il che ha reso ancora più pesante la posizione dell'attuale premier.