Ex dipendente entra in ufficio e apre il fuoco: quattro morti

Un uomo armato ha fatto irruzione nella sede della compagnia di una compagnia di navigazione a Glyfada, in Grecia, e ha iniziato a sparare contro le persone presenti all'interno degli uffici. Il bilancio, secondo le agenzie di stampa locali, è di quattro morti: tre persone uccise a colpi di fucile e il killer, trovato senza vita con accanto l'arma.

La zona è stata isolata dalle forze dell'ordine, mentre una squadra della polizia è entrata nell'edificio, trovando i cadaveri. Secondo le prime informazioni, l'autore dell'attacco sarebbe un cittadino egiziano di 70 anni, un ex dipendente dell'azienda che per anni aveva lavorato come capo squadra. L'uomo, che di recente aveva perso il posto di lavoro, potrebbe aver agito per disperazione o per vendetta. La polizia non lo ha ancora rivelato ufficialmente, ma la compagnia coinvolta sarebbe la European Navigation.

Un dipendente dell'azienda sopravvissuto all'attacco ha raccontato ai giornalisti il momento dell'attacco: "Ho sentito gli spari, ho sentito i primi due. Mi sono diretto verso le scale per vedere cosa stava succedendo. Ho visto due ragazzi scendere che mi hanno detto: 'C'è Aris con una pistola, sta sparando'. Poi mi sono precipitato fuori, verso il giardino, e sono uscito dalla porta sul retro del garage".