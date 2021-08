Ancora scontri ad Atene contro i vaccini obbligatori, manifestanti brandiscono croci in piazza

Una nuova giornata di protesta ad Atene contro i vaccini, con la manifestazione nella capitale greca che è sfociata in scontri con la polizia. Per disperdere la folla che si era riunita nella piazza Syntagma, che si trova di fronte al Parlamento ellenico, ieri le forze dell'ordine hanno usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua dopo che alcuni dimostranti hanno iniziato a lanciare razzi e altri oggetti durante la protesta organizzata per dire no alle dosi obbligatorie contro il Covid-19.

Come riporta la Reuters al corteo hanno partecipato più di 7mila persone, molte delle quali brandivano delle croci. La parte più radicale della chiesa ortodossa del paese si è schierata contro le iniezioni affermando anche che sarebbero derivate da feti di bambini abortiti (affermazione, è bene ricordarlo, prima di fondamento). Anche il mese scorso proteste simili tenutesi sempre ad Atene sono sfociate in violenze con la polizia. Al momento nel Paese circa 5,7 milioni di persone, su una popolazione totale di 11 milioni, sono state completamente vaccinate e i sondaggi hanno dimostrato che la maggior parte dei greci è favorevole alla vaccinazione obbligatoria per alcuni gruppi come gli operatori sanitari e il personale delle case di cura.

Tuttavia, centinaia di lavoratori di ospedali hanno protestato giovedì contro un piano per rendere obbligatorie le iniezioni per loro e per i dipendenti delle case di cura dal mese di settembre. Al momento il numero dei casi rimane alto e sono stati registrati ieri 1,582 nuovi contagi. Dall'inizio della pandemia si sono stati in totale 581.315 casi e 13.636 decessi.