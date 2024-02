Perché il grano russo sta "invadendo" l'Italia

Stiamo importando una quantità massiccia di grano duro proveniente dalla Russia. Il simbolo dell'agricoltura "Made in Italy" sembra essere minacciato da arrivi di frumento dal paese governato da Vladimir Putin, decuplicati nell'arco di un anno. La tendenza è tale che il grano moscovita è riuscito a superare persino quello canadese, fino ad ora il principale fornitore di materia prima per i produttori italiani di pasta. Nel contesto dell'Unione europea il fenomeno sembra riguardare solo l'Italia, mentre Belgio, Grecia o Spagna, che pure consumano grandi quantità di frumento duro, sono esenti da questo fenomeno. Le derrate alimentari non sono sottoposte a sanzioni da parte di Bruxelles, al fine di evitare speculazioni a livello internazionale e soprattutto conseguenze negative per i Paesi in via di sviluppo, già provati dalle minori esportazioni da parte dell'Ucraina. Eppure questi acquisti così ingenti da Mosca, seppur legali, destano preoccupazioni tra gli operatori del settore. Già a settembre i produttori cerealicoli pugliesi avevano denunciato questo aumento, con container che sbarcavano nel porto di Bari da paesi "anomali", come Malta e Romania, ma si sospettava fossero carichi di grano russo.

Ingressi di grano sospetti da Turchia e Kazakistan

I sospetti sono stati confermati dai dati, diffusi dal centro studi Divulga sulla base di statistiche Istat e della direzione generale Agricoltura della Commissione europea. Per far arrivare sulle coste della Penisola il frumento, gli operatori russi sfrutterebbero strane triangolazioni, in maniera tale da occultare le tracce della provenienza dei prodotti. Nel Belpaese lo scorso anno è stato registrato l'arrivo diretto di 410mila tonnellate di grano, mentre prima dello scoppio della guerra in Ucraina le importazioni erano pressoché inesistenti. La stessa cifra riguarda gli ingressi dalla Turchia, altra "novità" rispetto agli esportatori da cui si rifornisce tradizionalmente il nostro Paese. Mosca ed Ankara insieme sono riuscite a superare di gran lunga le tonnellate di grano fornite dal Canada (286mila tonnellate a giugno 2023), per anni il primo fornitore dell'Italia per questo prodotto. Numerose spedizioni sono arrivate anche dal Kazakistan, ex repubblica sovietica nell'Asia centrale, in grado nel 2023 di piazzare ben 250mila tonnellate sul mercato italiano. Il sospetto è che, tramite triangolazioni poco trasparenti, anche il grano dei container provenienti da Turchia e Kazakistan sia in realtà di origine russa.

Produttori italiani arrabbiati

Quando i produttori pugliesi hanno protestato nei mesi scorsi contro gli arrivi dalla Russia, più che per motivi politici erano arrabbiati per questioni di mercato. Il grano russo viene venduto a prezzi più bassi, rendendo meno competitivo il frumento tricolore. I trasformatori lo acquistano per poter abbassare i prezzi dei pacchi di pasta, schizzati con l'inflazione. Le importazioni dall'estero per ora coprono solo un terzo del fabbisogno dello Stivale, ma i coltivatori italiani si ritrovano comunque a doversi adattare a prezzi più bassi a fronte di costi agricoli più elevati. Per garantirsi una presenza sul mercato, sono costretti ad abbassare i margini di guadagno. "Nel 2022 vendevo il frumento tenero a 350 euro a tonnellata, nel 2023 è sceso a 260 euro circa. Guadagno di meno, ma i costi degli input agricoli come fertilizzanti, pesticidi e macchine agricole, sono aumentati almeno del 10%", ha detto a Today Alessandro Rosso, produttore piemontese che ha partecipato alle manifestazioni degli agricoltori a Bruxelles il primo febbraio. I fertilizzanti a cui si riferisce l'imprenditore agricolo vengono principalmente da Russia e Bielorussia. Già dal 2021, e ancor più dall'inizio della guerra, i prezzi dei concimi chimici sono schizzati. Solo lo scorso luglio il prezzo all'ingrosso risulta sceso del 7,6%. Gli analisti stanno provando a capire se c'è un rapporto con la presenza di così tanto grano russo in Italia. I produttori italiani sperano che la qualità superiore del loro frumento li aiuti a recuperare fette di mercato. Di sicuro gli acquisiti massicci da parte dei pastifici italiani di grano russo sta aiutando a finanziare la guerra scatenata dal Cremlino nei confronti di Kiev.