Tragedia al parco acquatico: scivolo gonfiabile travolge un uomo e lo uccide

Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da una struttura gonfiabile in un parco acquatico di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, a una quarantina di chilometri da Aix-en-Provence, in Francia. Nell'incidente è stato coinvolto anche un bambino di tre anni che versa in gravi condizioni all'ospedale.

La tragedia è avvenuta nel parco Wonderland Waterpark, che ha aperto proprio questa estate. La struttura gonfiabile, lunga e larga 20 metri, è volata via molto probabilmente anche a causa del forte vento, per poi precipitare a una distanza di cinquanta metri, travolgendo alcuni avventori dello stabilimento. Secondo i media locali, nella zona era stata diramata un'allerta rossa per gli incendi boschivi, ma non per il vento, nonostante le forti raffiche registrate.

