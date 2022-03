La Corte Ue si schiera con il giudice 'comunista': è comunque imparziale

Il fatto che un giudice sia stato nominato all'epoca di un regime comunista questo non significa che non sia imparziale e che quindi non possa continuare a fare correttamente il suo lavoro anche in una democrazia liberale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione europea ponendo fine a un contenzioso legale che era nato in Polonia dove alcuni cittadini, che stavano portando avanti una causa legata relativa all'applicazione di una clausola di indicizzazione contenuta in un contratto di mutuo concluso con la banca polacca Getin Noble, e volevano impugnare la decisione puntando il dito contro il fatto che uno dei giudici d'appello avrebbe cominciato la propria carriera sotto il regime comunista e non avrebbe prestato nuovamente il giuramento solenne dopo la sua fine.

Altri due giudici della stessa corte poi due sarebbero stati nominati in un’epoca (ossia tra il 2000 e il 2018) in cui, secondo la Corte costituzionale polacca, il Consiglio nazionale della magistratura (la Krs), che ha partecipato alla loro nomina, non funzionava in maniera trasparente e la sua composizione era contraria alla Costituzione.

Per quanto riguarda il giudice dell'era comunista, la Corte comunitaria “ritiene che questo semplice fatto non rimetta di per sé in discussione l’indipendenza e l’imparzialità del giudice suddetto nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali successive”, si legge nella sentenza, che sottolinea “in tale contesto, segnatamente, che la Polonia ha aderito all’Unione e ai suoi valori, e in particolare a quello dello Stato di diritto, senza che al riguardo sorgessero difficoltà per il fatto che alcuni giudici polacchi erano stati nominati in un’epoca in cui questo Stato non costituiva ancora un regime democratico”.