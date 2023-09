Uccide la madre e il fratello minore: arrestato 22enne

Un giovane di 22 anni ha ucciso sua madre e il suo fratello minore di 17 anni, e ferito gravemente il padre al culmine di una lite famigliare. È successo a Marchienne-au-Pont, vicino a Charleroi, in Belgio. Lo riportano i media locali.

L'omicida, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe litigato con i genitori, difesi invece dal fratello più piccolo. A un certo punto, il 22enne ha preso una pistola e ha fatto fuoco sui famigliari uccidendo la madre e il fratello. Anche il padre è stato colpito, ma non è in pericolo di vita: è stato lui a chiamare la polizia e a mettere in fuga il figlio maggiore. Il giovane ha cercato di fuggire in Francia, ma è stato bloccato e arrestato dalla polizia poco prima che salisse su un treno. "Non capiamo come sia potuta accadere questa tragedia. Era una famiglia tranquilla, che risolve i suoi problemi in casa", ha detto un vicino a Rtl.

