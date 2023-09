Cerca di recuperare le chiavi in un canale, ma annega e muore

Un uomo di 29 anni è morto dopo essere annegato in una canale nel tentativo di recuperare un mazzo di chiavi. È successo domenica vicino a Ostenda, in Belgio.

Come riportano i media locali, il giovane era in compagnia di un amico di 22 anni, quando le chiavi sono cadute nel canale. I due hanno provato a recuperarle, ma il 29enne è scivolato in acqua. L'amico si è tuffato per soccorrerlo, ma, a causa della forte corrente, entrambi si sono trovati in difficoltà. Delle persone presenti sul posto hanno chiamato i soccorsi, che sono riusciti a tirare fuori dall'acqua e a salvare la vittima più giovane. Nulla da fare, invece, per il 29enne: il suo corpo senza vita è stato trovato solo il giorno dopo.

Continua a leggere su Today