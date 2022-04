Dopo il ritiro dei russi trovati anche due giornalisti tra i cadaveri a Bucha e Yahidne

Tra i cadaveri ritrovati nelle strade di Bucha c'era anche quello di un giornalista, il freelance Zoreslav Zamoysky, mentre il corpo senza vita di un altro reporter, Roman Nezhyborets, è stato rinvenuto Yahidne, una città dell'Ucraina che si trova più a nord. Lo ha denunciato il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), che ha chiesto di far luce su quanto sia accaduto. Le loro morti sono ora oggetto di indagine da parte delle autorità ucraine che dovranno “determinare se sono stati presi di mira a causa del loro lavoro", ha chiesto il Comitato in un comunicato.

I soldati russi hanno occupato Yahidne il 5 marzo, hanno costretto i residenti in rifugi sotterranei e confiscato i loro telefoni cellulari, ha detto al Cpj Tatyana Zdor, direttore dell'emittente televisiva Dytynets. Secondo le prime indagini sembrerebbe che Nezhyborets, redattore video per il canale televisivo regionale Dytynets, si trovasse nascosto in un seminterrato quando sarebbe stato portato via dalle forze russe per essere stato sorpreso a fare una telefonata. Il 6 aprile, dopo che i militari di Mosca si sono ritirati dalla città, i volontari ucraini hanno trovato il suo corpo in una tomba a Yahidne, con ferite da arma da fuoco alle ginocchia e le mani legate, ha raccontato Zdor. Secondo l'organizzazione per la libertà di stampa Cpj, avrebbe chiamato sua madre all'inizio di marzo chiedendo ad amici e colleghi di rimuoverlo dalle chat di gruppo relative al lavoro, nel tentativo di nascondere le prove del suo lavoro con Dytynets.

Zamoysky era invece un giornalista regionale freelance che copriva, tra le altre cose, la politica municipale locale. Da quando la Russia ha lanciato l'invasione, il reporter ha usato la sua pagina Facebook per i resoconti di guerra e ha pubblicato l'ultimo post il 4 marzo. Alcuni residenti di Bucha hanno trovato il suo corpo in una strada della città all'inizio di aprile, secondo le dichiarazioni dell'Unione nazionale ucraina dei giornalisti (Nuju) e del consiglio comunale di Irpin. Queste fonti non hanno dichiarato la data esatta del ritrovamento del corpo.

Almeno 20 giornalisti da tutto il mondo sono stati uccisi durante l'invasione dell'Ucraina ordinata da Vladimir Putin, ha detto l'unione nazionale dei giornalisti nazionele. Questi includono la reporter russa Oksana Baulina, il regista di documentari americano Brent Renaud, il cameraman irlandese Pierre Zakrzewski e il regista di documentari lituano Mantas Kvedaravi?ius.

Martedì l capo dell'amministrazione militare regionale di Kyiv, Oleksandr Pavlyuk, ha sostenuto che le forze russe avrebbero ucciso più di 400 civili durante la loro occupazione della città. Ma la conta dei morti nel Paese è appena iniziata, le autorità hanno recuperato i corpi di 765 civili, tra cui 30 bambini, nell'area di Kiev dall'inizio di aprile, ha detto il viceprocuratore capo regionale, Oleh Tkalenko, secondo quanto riporta il Guardian. "Questo è solo l'inizio. Abbiamo appena iniziato a lavorare nelle città più grandi come Borodianka, Hostomel, Irpin e Bucha", ha detto Tkalenko. Diverse fosse comuni sono state scoperte da quando le autorità ucraine hanno ripreso il controllo di aree della regione di Kiev che erano state sotto l'occupazione russa.