Ue: "La giornalista anti-Putin è scomparsa"

Marina Ovsyannikova è "scomparsa". La giornalista della tv russa Canale 1, che lunedì ha protestato contro la guerra in Ucraina mostrando un cartello pacifista durante la diretta del telegiornale, sarebbe stata arrestata e i suoi avvocati non sono ancora riusciti a mettersi in contatto con lei. A confermare quanto già reso noto da alcuni attivisti e media, è stata la Commissione europea.

"Plaudiamo al coraggio dei cittadini per la pace che osano esprimere la loro opposizione a questa guerra di Putin nonostante tutte le esistenti restrizioni - ha detto Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante Ue per la politica estera - L'esempio più recente è la giornalista tv russa Marina Ovsyannikova che ha preso una coraggiosa posizione morale e ha messo in luce le bugie e la propaganda del Cremlino in diretta su un'emttitente tv controllata dallo Stato".

"Come conseguenza - ha proseguito Stano - Marina è stata arrestata ed è scomparsa. I suoi avvocati non possono contattarla. L'apparato statale continua la sua oppressione contro l'opposizione interna per la pace negando i diritti e libertà basilari quali la libertà d'opinioone e la libertà d'espressione", ha aggiunto Stano. "Sappiamo che milioni di russi non sono a favore della guerra di Putin. Non vogliono che Putin distrugga il loro futuro e il futuro del loro Paese", ha concluso.

Secondo le informazioni circolate finora, la giornalista era stata portata in un commissariato di polizia di Mosca. Per il Cremlino, il suo gesto è stato solo un atto di "teppismo", ha detto ai giornalisti il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov. Di contro, Peskov ha elogiato Canale 1, tv controllata dallo Stato, definendo la sua programmazione di qualità, oggettiva e tempestiva. Non è dello stesso avviso l'Ue, che ha inserito proprio in queste ore Konstantin Ernst, l'amministratore delegato di Canale 1, nella lista dei russi finiti nel mirino delle nuove sanzioni Ue.

Anche l'Onu, secondo quanto riporta il Guardian, si è schierato al fianco di Marina Ovsyannikova: Ravina Shamdasani, portavoce delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha chiesto che le autorità russe garantiscano che la donna "non subisca rappresaglie" per il suo atto di protesta.

La guerra in Ucraina: la diretta