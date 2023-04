La truffa del giornalista ai colleghi: gli pagano le cure per il cancro, ma era una farsa

Quando ha rivelato in redazione di avere un cancro al cervello che necessitava di una cura sperimentale e molto costosa, i colleghi non si sono tirati indietro ed è partita la raccolta fondi. Peccato che quei soldi non sono mai andati alla clinica presso cui Guillermo Valadés, uno dei giornalisti di punta della sezione sportiva di Cope, la seconda radio spagnola, aveva detto che si stava curando.

Il caso è stato raccontato da El Confidencial e sta avendo vasta eco in Spagna, dato che i protagonisti sono tutti conduttori e opinionisti noti nel mondo dell'informazione sportiva. Tutto è cominciato sei mesi fa, quando Valadés ha raccontato ai suoi colleghi che gli era stato diagnosticato un tumore al cervello con metastasi alla schiena. Le possibilità di sopravvivenza, secondo il suo racconto, erano legate a un trattamento sperimentale presso la Clinica de Navarra, ma i costi erano per lui insostenibili: circa 10mila euro a settimana.

A quel punto, tre colleghi, che sono anche suoi amici di lunga data, hanno deciso di dargli una mano: hanno usato i loro bonus annuali e hanno versato decine di migliaia di euro direttamente nelle tasche di Valadés. Stando ai resoconti del giornalista il trattamento stava funzionando bene, ma servivano ancora più soldi per pagare dei farmaci aggiuntivi: e così il conto ha raggiunto i 16mila euro a settimana.

Non si sa bene chi si sia insospettito, ma a quanto pare, pochi giorni fa, uno dei colleghi che aveva partecipato alla gara di solidarietà ha contattato la clinica indicata dall'amico, scoprendo che nessun paziente con il nome di Guillemo Valadés era inserito nel loro database. Inoltre, nessuna delle cure sperimentali contro il cancro offerte dalla clinica prevede le spese citate da El Confidencial. Uno dei medici dell'ospedale ha anche sottolineato come sia molto raro che un tumore al cervello si estenda alle spalle. Fatta questa scoperta, i colleghi hanno cercato di contattare Valadés, ma invano. Solo uno dei giornalisti coinvolti è riuscito a sentire telefonicamente il presunto malato: tra i due sono volati insulti e accuse. Per il momento, la vicenda non ha ancora avuto uno strascico legale. Non è chiaro se Valadés sia davvero malato o meno. L'unica certezza è che non è mai stato un paziente nella clinica dove sosteneva di curarsi.