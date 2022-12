In 165 giocano la stessa schedina e vincono 143 milioni al Superenalotto europeo

Vengono tutti dallo stesso paesino, e hanno deciso di giocare insieme la stessa schedina, sperando che fosse quella fortunata. E così è stato: 165 residenti della cittadina di Olmen, nella provincia di Anversa, in Belgio, hanno vinto 143 milioni di euro all'Euromilione, concorso simile al nostro SuperEnalotto. "Hanno giocato tutti insieme nella stessa edicola, dove hanno investito 15 euro ciascuno", ha dichiarato al De Morgen Joke Vermoere, portavoce della Lotteria nazionale. "Non è la prima volta che questa ricevitoria organizza questo tipo di gioco di gruppo, ma è la prima volta che vincono così tanto".

Al momento dell'acquisto del biglietto, i clienti hanno aggiunto 15 euro per una schedina multipla, che consente ai giocatori di spuntare più numeri rispetto a una normale. Dividendo equamente le vincite, tutti i 165 giocatori riceveranno circa 900mila euro. Nonostante tutti i partecipanti siano tornati a casa con una copia del biglietto, esiste solo un originale, ha spiegato Vermoere. "Wim, il proprietario dell'edicola, verrà alla nostra sede centrale di Bruxelles con il biglietto. Dovrà poi organizzare il pagamento attraverso le banche dei vincitori. Tutto è stato fatto in modo molto ordinato e corretto".

"I clienti sono increduli", ha detto Wim Van Broekhoven, proprietario della ricevitoria De Pershoek di Olmen. "Spesso ho dovuto ripeterlo cinque o sei volte", ha dichiarato. "È molto frenetico qui, ma sono molto grati di aver vinto", ha continuato. "Quando vengono a giocare, ovviamente sognano di vincere. La maggior parte delle persone che hanno figli li aiuterà in questi tempi difficili, credo. O andranno in vacanza con loro", ha concluso. L'Euromilione è organizzato in nove Paesi europei: Belgio, Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Irlanda, Austria, Svizzera e Lussemburgo.