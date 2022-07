Ginecologo con malattia rara inseminava pazienti col suo sperma: 2 neonati morti dopo il parto

Quella dei ginecologi nelle cliniche di fertilità che inseminano le pazienti con il proprio seme, sembra essere una vera e propria piaga nei Paesi Bassi. Secondo una nuova ricerca, uno dei cinque ginecologi accusati di aver utilizzato il proprio sperma durante i trattamenti di fertilità ha generato non 21, come si pensava fino a poco tempo fa, ma 41 bambini.

È emerso inoltre che Jos Beek, così si chiamava il medico, fosse portatore di una rara malattia genetica che ha causato la morte prematura di due bambini. "C'è stata una madre che ha avuto due figli dopo il trattamento con Beek ed entrambi i bambini sono morti nel primo anno di vita. Quando il secondo figlio morì nel 1990, l'ospedale fece delle ricerche e il difetto genetico venne alla luce", ha dichiarato il ricercatore Braat a Omroep West. L’uomo, deceduto nel 2019, lavorava come ginecologo presso l'ex Sint Elizabeth Ziekenhuis di Leiderdorp. Lì ha effettuato trattamenti di fertilità a partire dalla metà degli anni '70.

Quando l'anno scorso 21 bambini donatori si sono presentati all'ospedale perché il loro Dna corrispondeva a quello del medico, il professor Didi Braat è stato incaricato di indagare sul caso in qualità di presidente di una commissione indipendente. Le donne si sono rivolte a Beek con la richiesta di essere trattate con lo sperma di un donatore anonimo. Ha usato il suo stesso sperma, senza dirglielo. Poiché il laboratorio si è trasferito internamente nel 1986, si è ipotizzato che Beek abbia interrotto i trattamenti anche in quell'anno.

Braat non esclude che ci siano altri discendenti di Beek. Inoltre, i ricercatori non sono riusciti a trovare alcun elenco di donatori. Pertanto, si sospetta che non ci siano mai stati donatori anonimi e che Beek sia stato l'unico a donare semi. Per l'indagine, Braat ha anche parlato a lungo con ex dipendenti ed ex colleghi di Beek e con l'allora moglie del ginecologo. Nella relazione il Comitato scrive: "Beek ha suscitato reazioni forti e fortemente divergenti; non c'è stata una via di mezzo. Da un lato, era molto coinvolto con i suoi pazienti e voleva aiutarli; dall'altro, aveva un'enorme ambizione e un desiderio di prestigio, e si considerava molto adatto come donatore".

"È importante che i bambini lo sappiano", afferma Peter Jue del Consiglio di amministrazione dell'Alrijne Zorggroep. Per questo motivo l'ospedale invita ancora una volta genitori e bambini a farsi avanti se sono stati curati da Beek e se sono nati da un trattamento con sperma di donatore. Ai bambini conosciuti verrà offerto l'aiuto dell'ospedale. "Come ospedale cerchiamo di fare tutto il possibile per assistere i bambini e i genitori con le domande, i dubbi e le incertezze che hanno", dice Jue.

In precedenza era stato rivelato che il ginecologo aveva esercitato la sua professione tra il 1973 e il 1986. La nuova indagine rivela che ha effettuato trattamenti di fertilità almeno fino al 1990. "Il figlio più grande è nato nel 1975, il più piccolo nel 1990", racconta Braat. Beek è il quinto ginecologo dei Paesi Bassi di cui si sa che ha usato il proprio sperma per i trattamenti. È iniziato con il caso di Jan Karbaat nel 2019. In seguito, sono arrivati anche i medici di Den Bosch e Zwolle. Venerdì scorso è stato reso noto il caso di un medico del Brabante.