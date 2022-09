Il Giappone dichiara guerra ai floppy disk

Il ministro giapponese alla Digitalizzazione, Taro Kono, ha "dichiarato guerra" ai floppy disk e ad altre tecnologie ‘vintage’ ancora utilizzate dalla pubblica amministrazione nipponica. Circa 1.900 procedure governative, riporta la Bbc, richiedono infatti alle aziende che operano in Giappone di utilizzare gli obsoleti dispositivi di archiviazione con una capacità massima nell’ordine dei pochi megabyte di memoria.

Durante una conferenza stampa per annunciare lo stop alle procedure che obbligano aziende e cittadini a usare le vecchie tecnologie, il ministro Kono ha anche criticato l'uso prolungato da parte della pubblica amministrazione di altri strumenti ormai caduti nel dimenticatoio per la gran parte dei cittadini. “Sto cercando di sbarazzarmi del fax”, ha spiegato il rappresentante del governo di Tokyo indicando procedure che prevedono ancora l’uso del servizio telefonico per la trasmissione di documenti. Passando ai vecchi dispositivi di archiviazione, il ministro si è domandato con sarcasmo: “Ma dove si compra un floppy disk di questi tempi?"

Nonostante la sua reputazione di Paese altamente digitalizzato, il Giappone è noto per non aver mai abbandonato le tecnologie informatiche più antiquate a causa della rigida organizzazione del lavoro degli uffici pubblici nipponici. Una caratteristica che il governo attuale vuole spazzare via attraverso un aggiornamento dei regolamenti che consentiranno ad aziende e cittadini di trasmettere tutti i documenti che devono inviare alla pubblica amministrazione tramite procedure online.

I floppy disk - così chiamati perché i prodotti originali erano pieghevoli - furono lanciati sul mercato mondiale alla fine degli anni Sessanta, ma tre decenni dopo sono caduti in disuso grazie a soluzioni di archiviazione più efficienti. Attualmente si calcola che sarebbero necessari più di 20mila ‘dischetti’ per replicare la capacità di una penna usb da 32 gigabyte di memoria.

Il Giappone ha fatto notizia in altre occasioni per le abitudini digitali antiquate dei suoi cittadini e della sua amministrazione. Nel 2018 l’allora ministro della Sicurezza informatica provocò lo sconcerto generale quando ammise di non aver mai usato un computer, dicendo di aver sempre delegato le mansioni che prevedevano l’uso del Pc al suo personale.