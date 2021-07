La Giamaica vuole dal Regno Unito un risarcimento miliardario per la schiavitù

La Giamaica intende chiedere al Regno Unito miliardi di risarcimenti per il commercio di schiavi nell'Atlantico ai tempi in cui l'isola caraibica era una colonia britannica. Il Paese è stato uno dei centri del commercio degli schiavi, con gli spagnoli prima e poi gli inglesi, che vi portavano con la forza gli africani per farli lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero, banane e altre colture che crearono fortune per molti dei loro proprietari.

"Speriamo in una giustizia riparatrice in tutte le forme che ci si aspetterebbe se vogliono davvero garantire che otteniamo giustizia dalle ingiustizie e per riparare i danni subiti dai nostri antenati", ha detto alla Reuters Olivia Grange, ministro dello Sport. "I nostri antenati africani sono stati allontanati con la forza dalla loro casa e hanno subito atrocità senza precedenti per svolgere lavori forzati a beneficio dell'Impero britannico", ha aggiunto, per questo "il risarcimento è in ritardo", e sarebbe dovuto arrivare molto prima. La petizione, con l'approvazione del National Council on Reparations della Giamaica, sarà presentata in attesa del parere del procuratore generale e di tre squadre legali, ha affermato la rappresentante del governo, poi sarà inviata quindi alla regina.

L'iniziativa si basa su una mozione del deputato, Mike Henry, che ha affermato che il risarcimento dovrebbe essere di circa 7,6 miliardi di sterline, una somma che ha stimato essere approssimativamente l'equivalente in termini odierni a quanto la Gran Bretagna ha pagato agli schiavisti all'epoca. "Chiedo la stessa somma di denaro da pagare agli schiavi che è stata pagata ai proprietari degli schiavi", ha detto il membro del partito laburista giamaicano al governo. "Faccio questo perché ho combattuto contro questo per tutta la vita, contro la schiavitù dei beni mobili che ha disumanizzato la vita umana", ha aggiunto.

Secondo le Nazioni Unite, più di 15 milioni di persone sono state incatenate nella tratta transatlantica degli schiavi e secondo le stime della National Library of Jamaica circa 600mila sono stati stati spediti a lavorare in Giamaica. Sequestrata alla Spagna dagli inglesi nel 1655, l'isola è stata una colonia britannica fino a quando non è diventata indipendente nel 1962. Il Paese dell'India occidentale di quasi tre milioni di abitanti fa parte del Commonwealth e il monarca britannico rimane il suo Capo di stato. La Gran Bretagna proibì il commercio di schiavi nel suo impero nel 1807, ma non abolì formalmente la pratica della schiavitù fino al 1834. Per risarcire i proprietari di schiavi, il Londra richiese un prestito di 20 milioni di sterline e ha finito di pagare i conseguenti pagamenti di interessi solo nel 2015.