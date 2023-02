Il mistero della visita di Zelensky a Bruxelles

Prima di Natale, era atteso a Strasburgo per incontrare i deputati del Parlamento europeo e, forse, anche il presidente francese Emmanuel Macron. In effetti, Volodymyr Zelensky aveva lasciato Kiev, ma per andare a far visita al capo della Casa bianca Joe Biden negli Usa. Una sortita che stavolta potrebbe avere come tappa Bruxelles. Secondo diverse fonti, infatti, il presidente ucraino dovrebbe raggiungere la capitale europea nei prossimi giorni, forse giovedì.

Zelensky dovrebbe tenere un discorso nell'aula plenaria della sede belga dell'Eurocamera, per poi sedersi al tavolo dei leader Ue, che giovedì e venerdì saranno a Bruxelles per un vertice straordinario. Le informazioni non sono state né confermate né smentite dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Se la visita sarà confermata, si tratterà del primo viaggio di Zelensky nel cuore dell'Ue dopo lo scoppio della guerra. Ma per il momento, la visita resta un mistero, soprattutto per ragioni di sicurezza.

Il presidente ucraino aveca ricevuto qualche tempo fa un "invito aperto" dall'Ue a visitare Bruxelles. Pochi giorni fa, in occasione della visita della Commissione europea a Kiev, Zelensky aveva già accennato alle voci di un suo viaggio nella capitale europea: "Francamente, ci sono grossi rischi se vado da qualche parte. Lo vorrei davvero (visitare Bruxelles, ndr), ma ci sono grossi rischi dovuti all'azione vendicatva della Russia".

La ritrosia di Zelensky a visitare i vertici Ue era stata letta come un tentativo del ledaer ucraino di protestare contro i ritardi da parte dei principali Paesi europei e della stessa Commissione nel fornire gli aiuti finanziari promessi e le richieste di nuove armi. A gennaio, però, Bruxelles ha emesso il primo pagamento da 3 miliardi per Kiev, mentre la Germania ha dato il via libera all'invio dei suoi carri armati Leopard.