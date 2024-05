Perché la Germania vuole vietare "L'amour toujours" di Gigi D'Agostino

È da più di 20 anni una delle hit più ballate delle discoteche mondiali. Ora però potrebbe addirittura essere bandita dalle manifestazioni pubbliche tedesche come l'Oktoberfest. Stiamo parlando de "L'amour tojours" celebre pezzo dance di Gigi D'Agostino, diventato un vero e proprio inno dell'estrema destra tedesca. Il brano è stato infatti riadattato per essere cantato con cori razzisti e xenofobi durante una festa nell'isola di Sylt, località turistica del Mare del Nord a ridosso della Danimarca frequentata da molti vip tedeschi.

Qui, nell’elegante cittadina di Kampen, il gruppo di giovani si è filmato nel bar delle celebrità ‘Pony’ mentre intonava il coro “Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!” (“La Germania per i tedeschi, fuori gli stranieri!”). Del resto negli ultimi mesi, la canzone è stata spesso usata dai gruppi neonazisti per adattarla a slogan xenofobi. Per questo si corre ai ripari, a cominciare dal celebre Oktoberfest di Monaco di Baviera.

“L’Oktoberfest è amica degli stranieri, internazionale e cosmopolita. Monaco non vuole che questa immagine, costruita per decenni, venga rovinata da una sbagliata interpretazione de ‘L’Amour Toujors’, ha detto il direttore dell’evento bavarese, Clemens Baumgärtner, alla Bayerish Rundfunk. Così è stata fornita l'indicazione di non eseguirla nei tendoni dove si svolgeranno le manifestazioni. Del resto l'episodio avvenuto a Kampen non è l'unico e il pezzo del disc jockey italiano sta davvero diventando un vero e proprio inno per l'estrema destra tedesca. Con buona pace del clima di goliardia e spensieratezza con il quale era stato concepito.