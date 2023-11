Germania vara stretta sui richiedenti asilo: meno soldi e lavori socialmente utili

Assegni sociali meno generosi, lavori socialmente utili e procedure burocratiche più rapide. Sono i punti centrali del piano con cui il governo tedesco mira a ridurre il numero di richiedenti asilo nel Paese, risparmiando sulle spese legate alla loro accoglienza. Un piano che l'esecutivo guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz spera possa anche aiutare a recuperare i consensi perduti a favore dell'ultradestra dell'Afd, partito che grazie alla retorica anti-immigrazione è sempre più in alto nei sondaggi.

Il primo punto riguarda la spesa statale per i richiedenti asilo. Il welfare tedesco in materia è molto generoso, e viene considerato un fattor d'attrazione dell'immigrazione clandestina. Finora, ogni richiedente asilo che arriva in un centro di prima accoglienza, oltre a vitto e alloggio gratuiti, riceve 182 euro in contanti al mese "per i suoi necessari bisogni personali". Spesso, i migranti inviano buona parte di questa paghetta a casa. Da adesso, non sarà più possibile: ai richiedenti asilo verrà data una carta prepagata da utilizzare solo in Germania.

Una volta fuori dal centro di prima accoglienza, i richiedenti asilo la cui pratica non è stata ancora conclusa, ricevono 410 euro al mese. Cifra che sale a 738 euro se si è una coppia. L'assegno cresce ancora dopo 18 mesi di permanenza in Germania, rispettivamente a 502 e 902 euro. Secondo le nuove norme, per beneficiare di questo aumento bisognerà adesso attendere 36 mesi, un tempo abbastanza lungo per evitare che l'assegno non vada anche ai migranti da rimpatriare perché non hanno ottenuto l'asilo. Secondo il ministro delle Finanze Christian Lindner, tra i più favorevoli al pugno duro, questo nuovo schema permetterà di risparmiate 1 miliardo di euro all'anno.

Berlino promette anche di ridurre i tempi burocratici per le richieste d'asilo. Per tutti, il limite massimo dovrà essere di sei mesi, ma in alcuni casi (per la precisione, per i cittadini di Paesi per i quali il tasso di riconoscimento è inferiore al cinque per cento) potrà essere ridotto ulteriormente a tre mesi. Infine, Berlino introdurrà una modifica legislativa che consentirà l'impiego dei richiedenti asilo per lavori di utilità collettiva.

In parallelo a questo piano, il governo Scholz ha confermato che manterrà i controlli alle frontiere con Austria, Svizzera, Repubblica Ceca e Polonia, ossia i Paesi Ue da cui provengono la maggior parte dei migranti illegali: l'obiettivo è ridurre gli attraversamenti di potenziali richiedenti asilo che hanno già presentato le loro domande in un altro Stato europeo, i cosiddetti movimenti secondari.

La stretta di Berlino sui migranti non finisce qui: un mese fa, Scholz ha annunciato delle misure per favorire i rimpatri di chi non ha ottenuto l'asilo. Il collega di governo Lindner vorrebbe anche l'adozione di accordi internazionali come quello sottoscritto da Italia e Albania sull'esternalizzazione delle frontiere. Ma il cancelliere tedesco per il momento frena: il suo non è un "no" categorico, ma vuole capire meglio come attuare piani di questo tipo senza infrangere le leggi internazionali.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp