Anche in Germania stretta contro i migranti irregolari, espulsioni più semplici

Anche la Germania vuole una stretta contro l'immigrazione irregolare, con le espulsioni che saranno rese più semplici e i tempi di detenzione che saranno allungati. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha confermato di sostenere i piani proposti dalla ministra dell'Interno, la socialdemocratica Nancy Faeser, in un'intervista a Zdf, in cui ha parlato del "pacchetto" che segue una "linea" precisa e che ora verrà discusso prima coi Laender e poi "portato in sede legislativa".

Secondo i piani della ministra dell'Interno, dovranno essere inasprite le regole per le espulsioni di immigrati a cui è stata negata la richiesta di asilo e vietato il soggiorno. Le persone interessate potranno essere ad esempio trattenute più a lungo dalla polizia in preparazione di un rimpatrio: da 10 a 28 giorni. La socialdemocratica Faeser discuterà la bozza di riforma con i Laender e i comuni tedeschi, che da tempo chiedono nuove regole, ed elaborerà quindi una proposta finale. Alla polizia verranno inoltre concessi maggiori poteri durante le espulsioni. I ricorsi contro i divieti di ingresso e di soggiorno, invece, non potranno probabilmente più avere un effetto sospensivo e quindi non serviranno ad allungare i tempi di una espulsione già decisa.

Pianificata anche una digitalizzazione e unificazione del lavoro delle autorità competenti per gli stranieri per rendere più facili gli scambi di informazioni e in lavoro in generale. Paesi come la Georgia e la Moldavia, inoltre, verrebbero classificati come "sicuri" per i rimpatri, e quindi le domande di asilo dai cittadini provenienti da quelle nazioni saranno con ogni probabilità tutte bocciate. Dall'altro lato, per alleggerire le autorità competenti in materia di immigrazione, i permessi di soggiorno dei rifugiati con la cosiddetta protezione sussidiaria saranno estesi a tre anni. Le persone la cui domanda di asilo è stata respinta, ma la cui vita o salute è minacciata nel Paese d'origine, potrebbero così rimanere più a lungo in Germania.

Secondo i piani, in futuro il Registro centrale degli stranieri registrerà anche se una persona riceve prestazioni statali per garantire il proprio sostentamento, quale autorità ne è responsabile e per quale periodo di tempo sono state concesse. Questo dovrebbe alleggerire il carico delle autorità per gli stranieri, degli uffici di assistenza sociale e dei centri per l'impiego, eliminando le interrogazioni manuali.

Continua a leggere su Europa.Today.it