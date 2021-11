La Germania pone fine allo stato d'emergenza nonostante il rischio di un "terribile Natale"

Ci si aspettava una stretta sui non vaccinati sul modello di quanto fatto da alcune regioni e da Berlino. Anche sulla scorta degli avvertimenti delle massime autorità sanitarie del Paese, secondo cui la Germania si sta avviando "verso una grave emergenza" coronavirus e "un Natale davvero terribile". Invece, nel nuovo pacchetto di misure varato dal Parlamento tedesco su indicazione dei partiti di quella che dovrebbe essere la nuova maggioranza di governo (socialisti, verdi e liberali), non solo non vi è alcun riferimento alla regola del 2G, ma si decreta anche lo stop definitivo allo stato d'emergenza, che scade a fine novembre.

Il voto del Bundestag arriva dopo gli allarmi della cancelliera Angela Merkel e nel giorno in cui, per la prima volta dall'inizio della pandemia, i nuovi contagi giornalieri accertati nel Paese hanno superato quota 60mila, 65.371 per la precisione. "In questo momento ci stiamo dirigendo verso una grave emergenza", ha sostenuto il direttore del Robert Koch Institute, Lothar Wieler, che ha aggiunto: "Avremo un Natale davvero terribile se non prendiamo contromisure ora". Per rispondere all'emergenza, ha detto Wieler, la Germania deve aumentare i suoi tassi di vaccinazione in modo significativo al di sopra del 75%, dal 67,7% attuale. Alcune regioni della Germania hanno tassi di vaccinazione pari al 57,6%. Gli ospedali tedeschi, ha aggiunto, stanno lottando per trovare posti letto per i pazienti Covid-19.

Le sue parole sembravano aprire la strada a restrizioni ad hoc per i non vaccinati, ma il Bundestag, su proposta dei tre partiti di maggioranza, ha preso un'altra strada, non solo rispetto alle posizioni della Cdu di Angela Merkel, ma anche di amministrazioni, come quella di Berlino, dove a governare sono le stesse forze politiche. La prima misura che salta all'occhio è quella che non c'è, ossia la proroga dello stato di emergenza. Introdotto nel marzo 2020 come base legale per consentire al governo federale tedesco di intraprendere azioni a livello nazionale, aggirando le resistenze dei potenti governi regionali, lo stato d'emergenza terminerà il prossimo 25 novembre. Il deputato liberale Marco Buschmann ha insistito sul fatto che l'estensione dello stato di emergenza avrebbe senso solo se il governo volesse attuare chiusure o blocchi generali delle attività, comprese le chiusure delle scuole. Una cosa a cui il partito liberale, centrale negli equilibri del prossimo esecutivo, si oppone con forza. Anche per questo nel pacchetto di misure, non ci sono previsioni per la chiusura delle scuole o le restrizioni ai viaggi..

La restrizione più importante, invece, riguarda i luoghi di lavoro e i trasporti pubblici, dove per entrare sarà necessario rispettare la regola del 3G, ossia essere vaccinato, o essere guarito di recente dal Covid, o avere effettuato un test con esito negativo. Niente 2G, dunque. E niente obbligo di vaccinazione. Al contrario, il nuovo pacchetto prevede test giornalieri obbligatori per dipendenti e visitatori delle case di cura, indipendentemente dal fatto che siano stati vaccinati o meno.

Una decisione, quest'ultima, che ha prestato il fianco ai deputati di destra dell'Afp, tra le cui fila trovano posto diversi no vax e che hanno sollevato dubbi al Bundestag sulle reale efficacia dei vaccini. I socialisti, invece, se la sono presa con la Cdu, che nel governo Merkel ha guidato il ministero della Salute, per i ritardi nella campagna di vaccinazione. Accuse a cui i deputati vicini alla cancelliera hanno risposto contestando il nuovo pacchetto di misure, ritenuto troppo morbido: "I casi aumentano, e voi riducete le restrizioni", ha detto uno dei parlamentari centristi.

Tra le misure approvate, infine, c'è l'introduzione di pene più severe per la falsificazione dei passaporti vaccinali e dei test, tra cui il carcere fino a 5 anni.