La Germania si ferma: sciopero di 24 ore nei trasporti

Per 24 ore in Germania sarà quasi impossibile prendere un treno, mentre la maggior parte degli aeroporti è stata costretta ad annullare quasi tutti i voli in partenza, almeno nella prima parte della giornata. È il primo bollettino di quello che, secondo i sindacati che lo hanno promosso, è il più vasto sciopero che il settore dei trasporti tedeschi abbia vissuto da 30 anni a questa parte.

La protesta è stata indetta dai sindacati Evg e Ver.di per chiedere un aumento dei salari dei dipendenti più alto di quello proposto dalle aziende per far fronte all'inflazione. A partire dalla mezzanotte di domenica, i dipendenti di aeroporti, ferrovie, trasporti marittimi, compagnie autostradali, e trasporti locali hanno incrociato le braccia. Per la Germania un tale movimento unitario tra Evg e Ver.di, che rappresentano rispettivamente 230mila dipendenti delle ferrovie e 2,5 milioni di addetti ai servizi, è estremamente raro.

Nel Paese, l'inflazione ha raggiunto l'8,7% a febbraio. I due sindacati chiedono un aumento di stipendio superiore al 10%, mentre le aziende (per lo più società a partecipazione pubblica) offrono un aumento del 5% con due versamenti unici da 1.000 e 1.500 euro. Lo stallo non si è ancora sbloccato, e per questo è stato proclamato uno sciopero "preventivo" al fine di forzare la mano dei datori di lavoro.

In tutta la Germania "il traffico di linea principale è stato sospeso, così come le linee regionali", secondo Deutsche Bahn, la principale compagnia ferroviaria tedesca. I voli sono stati cancellati nella maggior parte degli aeroporti, compresi quelli di Francoforte e Monaco. In molte grandi città, il trasporto pubblico è estremamente interrotto. A Berlino la rete S Bahn, un insieme di tram e metro, è bloccata.

La federazione degli aeroporti tedeschi (Adv) ha denunciato una strategia di "escalation di scioperi sul modello della Francia", dove si susseguono giorni di mobilitazione contro la riforma delle pensioni. "Un conflitto sociale che non ha ripercussioni è un conflitto sociale innocuo", ha risposto Frank Werneke, presidente del sindacato Ver.di.