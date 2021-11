"La Germania non prenderà in cura pazienti Covid dall'Olanda"

Guardando alla situazione epidemiologica del Covid nei Paesi bassi, l'autunno 2021 sembra la fotocopia di quello del 2020: 1800 pazienti in ospedale, di cui quasi 400 in terapia intensiva. Con una differenza non da poco: stavolta, non ci sarà la Germania ad aiutare gli ospedali a decongestionare l'afflusso di malati con coronavirus. A lanciare l'allarme è stato Diederik Gommers, il presidente dell’associazione olandese dei reparti di terapia intensiva.

Stando a quanto riferito da Gommers ai media locali, il governo olandese avrebbe inoltrato una richiesta alle autorità tedesche per "prenotare" alcuni posti di terapia intensiva, visto il continuo aumento di casi gravi. Era già successo nell'ottobre del 2020, e all'epoca Berlino aveva autorizzato il trasporto di pazienti Covid dai Paesi bassi. Stavolta, però, la situazione in Germania è più grave di un anno fa, per via dell'effetto congiunto di una carenza di infermieri e di un forte aumento del numero di infezioni. “E così i nostri colleghi in Germania hanno detto: spiacenti, ma per un po’ non possiamo davvero prendere in carico i pazienti”, ha spiegato Gommers.

Se l'anno scorso, dice Gommers, la solidarietà tedesca aveva contribuito significativamente a ridurre la pressione sugli ospedali olandesi, ora la situazione si fa difficile. Anche per questo, il governo dell'Aja non ha potuto far altro che inasprire le misure anti-Covid, reimponendo l'obbligo della mascherina e facendo scattare un confinamento a partire dalle 8 di sera. Negli ultimi giorni, nei Paesi bassi sono stati registrati in media 13.368 nuovi positivi e 25 morti al giorno. Sabato 13 novembre c'erano 1.790 pazienti Covid in ospedale, di cui 365 in terapia intensiva. I posti totali di terapia intensiva nel Paese sono circa 1.150.