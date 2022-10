Come la Germania vuole legalizzare la cannabis (e depenalizzarla per i minori)

La Germania si appresta a depenalizzare la cannabis. Secondo quanto rivelato da alcuni documenti, trapelati al gruppo editoriale tedesco Rnd, il ministero della Salute tedesco prevede di legalizzare la vendita e il possesso fino a 20 grammi per i maggiori di 18 anni. Inoltre, sarà permessa la coltivazione domestica, fino ad un massimo di due piante.

Per quanto riguarda la vendita, sarà possibile acquistare il prodotto in negozi autorizzati, farmacie e online. Viene fissato un limite massimo di Thc del 15 per cento, che, in ragione dei possibili danni cerebrali diventa del 10 per cento per i prodotti che potranno essere venduti ai giovani tra i 18 e i 21 anni. Altra novità: i minorenni, se sorpresi in possesso di marijuana non avranno conseguenze legali: semplicemente verrà loro confiscata la cannabis e gli verranno impartiti dei corsi di prevenzione.

Non sarà possibile pubblicizzare il prodotto, che, oltre a non poter apparire in spot televisivi e cartelloni pubblicitari, dovrà essere venduto in pacchetti neutri, un po’ come già avviene per le confezioni di tabacco. Per quanto riguarda la tassazione, e quindi il costo finale, varierà sulla base del contenuto di Thc. Inoltre, l’ubicazione dei negozi di cannabis sarà regolamentata, con distanze minime da scuole, strutture per bambini e giovani. La marijuana venduta dovrà essere coltivata obbligatoriamente all’interno del territorio tedesco.

Le regole di diritto internazionale in materia di stupefacenti renderebbero estremamente complicate le importazioni nel Paese. "Secondo una valutazione preliminare, il commercio internazionale di cannabis per scopi ricreativi non è possibile sulla base o in conformità con le condizioni del diritto internazionale", si legge nel documento. E ancora: "Secondo questa valutazione preliminare, la domanda nazionale dovrebbe essere coperta dalla produzione tedesca".

Karl Lauterbach, ministro della Salute tedesco, ha riferito che ci sono circa quattro milioni di adulti che usano cannabis in Germania. "Il consumo moderato, sicuro, di qualità e senza reati legati al commercio è qualcosa che deve essere accettato e fa parte di una società moderna", ha commentato. Come spiega Politico, la bozza in circolazione non è definitiva. A causa di alcuni malcontenti all’interno della coalizione di governo potrebbero essere necessarie ulteriori modifiche.