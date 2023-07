L'amico di Salvini è diventato il leader dell'ultra-destra tedesca

Un leader nazionalista, critico nei confronti dei soldi spesi per l'Ucraina e che vuole trasformare l'Europa in una fortezza anti-migranti. Più di quanto non lo sia già. Questa in sintesi la descrizione di Maximilian Krah, che il partito tedesco di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha eletto come candidato principale per le elezioni del Parlamento europeo del 2024. Il politico, che ha ottenuto oltre il 65% dei voti dei circa 600 delegati, promette al contempo di sfidare l'Unione europea dall'interno. Si tratta di una vittoria che può rimescolare nell'ambito dei gruppi di destra europei in vista del voto del prossimo giugno, dato che l'Afd ha deciso di aderire in toto ad Identità e Democrazia, lo stesso gruppo della Lega di Matteo Salvini. Una scelta che potrebbe risultare poco gradita alla premier Giorgia Meloni, dato che Fratelli d'Italia aderisce invece al gruppo dei Riformisti e conservatori. La contesa per i voti di destra è apertissima.

Trionfo a Magdeburgo

"Ora siamo il partito di destra più entusiasmante di tutta Europa", ha detto Krah nel suo discorso al raduno dell'Afd a Magdeburgo, nello stato tedesco orientale della Sassonia-Anhalt. Il partito di estrema destra si caratterizza per posizioni anti-migrazione, favorevoli alla Russia di Vladimir Putin, nonché negazioniste rispetto ai cambiamenti climatici. Krah, 46 anni, promette che non si "adatterebbe" a posizioni meno radicali per attirare più elettori o formare alleanze, come si sta delineando in altri Paesi europei. Vedi alla voce Spagna. Il politico è deputato al Parlamento europeo dal 2019, dove è membro della commissione per il commercio e della delegazione che si occupa dei rapporti con gli Stati Uniti, nonché delle sottocommissioni per i diritti umani, la sicurezza e la difesa. Krah è già stato al centro di una polemica, esplosa quest'anno per una potenziale frode contrattuale. Al momento il caso è stato trasferito alla Procura europea (Eppo), dove i magistrati europei potrebbero intentare un'accusa penale nei suoi confronti.

Trascinati dal malcontento

La Germania è un calderone di malcontento a causa degli alti prezzi dell'energia, dell'inflazione e di un governo indeciso, avvelenato dalle lotte intestine tra i partner della coalizione guidata dal cancelliere Olaf Sholz, in cui i Verdi sono spesso in aperto contrasto con i Liberali. Krah ha criticato i socialisti perché spendono le tasse dei tedeschi "per il clima, per le politiche di genere, per l'immigrazione” e per sostenere l'Ucraina nella sua difesa contro l'aggressione russa. Parole che potrebbero incendiare gli animi dei tedeschi, delusi e arrabbiati per una perdita di benessere che reputavano in passato consolidata. Il malcontento sta già avvantaggiando in modo netto l'Afd, che nei sondaggi nazionali tedeschi è in ascesa. Secondo i dati raccolti dal giornale Politico, sarebbe ora il secondo partito col 20% delle preferenze, vantando due punti percentuali in più rispetto al Partito socialdemocratico (Spd) e appena sette punti percentuali in meno rispetto all'Unione Democratica Cristiana (Cdu), che rappresenta il centrodestra tedesco oggi all'opposizione. Non si sa se il malcontento durerà e riuscirà a trascinare Krah sino ad una vittoria elettorale europea per il prossimo giugno. Il 2024 sarà un termometro decisivo per capire l'orientamento dei tedeschi, orfani di Angela Merkel, visto che ci saranno anche le tornate di voto regionali negli stati della Germania orientale di Brandeburgo, Sassonia e Turingia.

Scenario europeo

Krah, in quanto singolo eurodeputato ha aderito al gruppo di estrema destra Identità e Democrazia (Id), di cui fa parte anche la Lega di Matteo Salvini. In occasione del raduno, anche i delegati al congresso del partito hanno votato a favore dell'adesione ufficiale dell'AfD al gruppo di euroscettici di Identità e democrazia. L'adesione dell'intero partito mira a potenziarne l'influenza, dato che tutto il gruppo potrebbe così contare su maggiori finanziamenti. Nella prossima legislatura europea, le varie anime dell'estrema destra si contenderanno i voti, vista la competizione di Id con il gruppo dei Riformisti e conservatori, cui aderisce invece Fratelli d'Italia. In ogni caso si prospetta un rafforzamento di questa area politica. "Non sarà più possibile formare un tale cordone sanitario contro di noi, ma avremo voce in capitolo", ha dichiarato Krah durante il suo discorso al raduno. Il leader dell'Afd ha fatto così riferimento alla decisione dei gruppi tradizionali dei popolari e socialisti di allearsi dopo le scorse elezioni europee del 2019 al fine di impedire agli eurodeputati di estrema destra di ottenere posizioni decisive al Parlamento di Strasburgo.

Contraddizioni

Krah ha confermato un approccio anti-europeista, accusando le istituzioni europee di "regolamentare eccessivamente" la politica interna. La co-presidente del gruppo parlamentare dell'AfD, Alice Weidel, ha dichiarato alla stampa che il suo partito vuole trasformare l'Unione europea in "una fortezza" contro i migranti "per proteggere la nostra patria, e lo facciamo insieme ai nostri partner europei". Ha accusato inoltre l'Ue di essere "profondamente antidemocratica ed esagerata". L'idea proposta dall'Afd è quella di creare "un'Europa delle patrie", con una federazione di nazioni, recuperando numerose competenze legislativa ora nelle mani di Bruxelles. L'altro co-presidente, Tino Chrupalla, ha affermato a Magdeburgo che "deve esserci la possibilità di un'uscita, un'uscita ordinata dall'Ue", anche se la leadership del partito ha già annunciato che questo punto sarà probabilmente ammorbidito nel programma elettorale definitivo. Pur mettendo in discussione sul piano pratico le competenze e la legittimità dei legislatori europei, l'Afd punta ad ottenere un peso sempre più importante nell'Ue, in una linea contraddittoria ma che difficilmente gli impedirà di ottenere un alto numero di consensi.