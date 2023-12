Camion contro la folla: un morto e diversi feriti

Tragico incidente a Passau, in Germania dove un camion per cause ancora da accertare ha centrato un gruppo di pedoni. Secondo quanto riporta la stampa tedesca una donna di 37 anni è morta sul colpo. Diversi i feriti, almeno 6, tra questi anche la figlia 11enne della vittima, trasportata in ospedale.

La dinamica

Secondo le prime informazioni alla guida del mezzo c’era un uomo di 63 anni che aveva appena effettuato una consegna. Poi, forse a causa di un malore, il camion si è andato a schiantare contro un gruppo di persone. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente del mezzo, che si trova ora in ospedale.

"Sono profondamente colpito e scioccato dall’incidente di oggi. In tali eventi, la nostra piena solidarietà va alle persone colpite e alle loro famiglie – ha dichiarato il sindaco di Passau Jurgen Dupper -. Vorrei esprimere un sincero ringraziamento alla polizia, ai medici del pronto soccorso, ai paramedici, ai vigili del fuoco e a tutte le altre organizzazioni di soccorso che hanno svolto il loro lavoro in modo esemplare in queste terribili circostanze. Questa disgrazia significa la peggiore fine possibile per il 2023".