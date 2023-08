Il falco dell'austerity spende 210mila euro di fondi pubblici per farsi fotografare

Il politico tedesco Markus Söder adora a tal punto farsi fotografare da aver speso 210mila euro nel corso di un anno per farsi immortalare durante conferenze stampa ed eventi. Soldi non suoi, però, ma dei cittadini della Baviera, la regione che governa in qualità di leader dei conservatori dell'Unione Cristiano Sociale (Csu), costola bavarese del partito-fratello dell'Unione Cristiano-Democratica (Cdu). Nello specifico, nel 2022 la cancelleria di Söder ha speso quasi 180mila euro per i fotografi freelance. A questi vanno aggiunti i 36mila di salario che spettano al fotografo assunto a tempo indeterminato dalla regione. Si tratta di una spesa ben più alta rispetto a quella erogata dal suo predecessore, Horst Seehofer, che nel 2017 (durante l'ultimo anno di mandato) ammontava ad 11mila euro per i freelance. Il denaro dei contribuenti speso per questa voce è aumentato di venti volte nell'arco di appena cinque anni. Pur volendo ammettere l'inflazione, e quindi l'aumento delle tariffe da parte dei fotografi professionisti, la sproporzione resta enorme.

La notizia fa ancora più scalpore se si pensa che Söder è noto sia in Germania che a Bruxelles per le sue dichiarazioni pro-austerity. "Gli eurobond non sono né efficaci né giustificati", aveva dichiarato nel 2020 quando si parlava del Recovery fund. Un'austerità che ha deciso di non applicare alle sue esigenze di immagine. Il governatore bavarese fa parte dell'ala della Cdu che sostiene Manfred Weber, il leader dei popolari tedeschi al Parlamento europeo che intende aprire ad un'alleanza con Giorgia Meloni e più in generale con il gruppo dei Riformisti e conservatori, cui aderisce anche Fratelli d'Italia. Parliamo dello stesso Weber che ha fatto di tutto per ostacolare la dibattuta legge sul ripristino della natura, inseguendo le posizioni dell'estrema destra per non perdere il voto delle campagne in vista delle prossime elezioni europee.

Nel parlamento bavarese il gruppo dei socialisti (Spd) aveva chiesto alla cancelleria di stato informazioni sulla spesa per i fotografi. Nella risposta, diffusa dall'agenzia di stampa tedesca dpa, la cancelleria di stato ha affermato di assumere fotografi "su base occasionale a una tariffa oraria o giornaliera concordata", precisando che "le immagini erano per scopi di stampa e pubbliche relazioni e per documentazione". In Germania l'aumento delle spese destinate ad esaltare l'immagine dei politici non riguarda solamente Söder. I dati di un'inchiesta parlamentare dello scorso aprile hanno rivelato che la spesa per fotografi, parrucchieri e truccatori è salita a circa 1,5 milioni di euro nel primo anno (2022) durante il quale è stato al governo il cancelliere Olaf Sholz. Quasi l'80% in più rispetto al 2021, l'ultimo anno del governo guidato da Angela Merkel.