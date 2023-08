In Germania incubo estrema destra, triplicate le manifestazioni neonaziste

Torna l'incubo destra radicale in Germania, con i cortei neonazisti ed estremisti che sono in forte aumento nella nazione. Il numero di queste manifestazioni è addirittura triplicato quest'anno rispetto al 2022. I dati del Bundestag, il parlamento tedesco, rivelano che nella prima metà del 2023 si sono svolti 162 raduni di estremisti di destra in tutto il Paese, rispetto ai 52 dello stesso periodo del 2022. I dati sono stati resi noti in risposta a un'interrogazione del partito della sinistra radicale Die Linke.

Le marce, i raduni e le proteste sono stati organizzati prevalentemente da gruppi come il partito Freie Sachsen (Sassoni liberi), fondato nel 2021, etichettato come di provate aspirazioni di estrema destra dall'Ufficio statale per la protezione della Costituzione (LfV) della Sassonia, da membri di Die Heimat (La patria), il nuovo nome del Partito nazionale democratico tedesco, fondato nel 1964 e anche dal partito Terza Via, considerato un gruppo neonazista dalla LfV.

"Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le riunioni dell'estrema destra sono triplicate nella prima metà del 2023. Questa forza mobilitata sta vivendo una crescita significativa, un anno dopo la pandemia e si stanno verificando numerosi attacchi ai centri di accoglienza per i rifugiati", ha spiegato Petra Pau, vicepresidente del Bundestag dal 2006. Secondo l'esponente della Die Linke "è responsabilità di tutti noi evitare che lo stato d'animo estremamente ostile nei confronti dei rifugiati raggiunga un livello di minaccia simile a quello dei primi anni '90 e del 2015".

Le manifestazioni politiche e le marce si sono svolte all'insegna di parole d'ordine come "La vera crisi è questo sistema", "Noi cittadini contro la follia fiscale", "Nazionalismo invece di capitalismo" e "Lavoro e salari equi per noi tedeschi". Nel conteggio sono inclusi poi anche una serie di eventi musicali di estremismo di destra, anche se il numero di questi eventi è diminuito leggermente, con solo 71 segnalazioni rispetto alle 89 dello stesso periodo dell'anno scorso. Il Bundeskriminalamt, l'equivalente tedesco dell'Fbi, negli ultimi anni ha registrato un'impennata allarmante delle attività di estrema destra nella nazione, insieme a un aumento dell'antisemitismo.

"L'estremismo di destra rimane una sfida continua in quanto è la più grande minaccia estremista all'ordine democratico di base", aveva avvertito a giugno Nancy Faeser, ministro degli Interni. "Nel 2022, il numero di crimini con sfondo di estremismo di destra è aumentato del 3,8%, raggiungendo circa 21mila. Inoltre, i potenziali estremisti di destra disposti a usare la violenza sono aumentati ancora di 500 unità, arrivando a oltre 14mila. Non dobbiamo mai sottovalutare il pericolo mortale dell'estremismo di destra e del terrorismo di destra", aveva denunciato.

L'istituzione tedesca per il monitoraggio dell'estremismo, il Bundesamt für Verfassungsschutz, ha registrato un aumento di oltre il 50% degli episodi di violenza antisemita. L'ufficio ha messo in guardia dal sostenere il partito di destra Alternativa per la Germania (AfD), che s Strasburgo siede nei banchi di Identità e Democrazia insieme alla Lega di Matteo Salvini, e ha evidenziato potenziali tendenze estremiste in più di un terzo dei suoi membri.

