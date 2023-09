Con la recessione più xenofobia e antisemitismo: "Gli ebrei approfittano del passato nazista"

Mentre in Germania avanza nei sondaggi il partito di estrama destra Afd, che supera ormai il 20% nelle preferenze dei tedeschi, a preoccupare sono anche gli atteggiamenti e le visioni che si stanno diffondendo nel Paese, alle prese con una recessione inimmaginabile fino a pochi anni fa. Lo conferma uno studio che esamina le opinioni politiche della popolazione, commissionato dalla Fondazione Friedrich Ebert, un'organizzazione affiliata al partito socialdemocratico. Nello studio di 400 pagine, condotto da ricercatori dell’Università di Bielefeld, all’inizio del 2023 sono state intervistate 2mila persone, che rappresentano uno spaccato della popolazione. Dai dati risulta che l’8% della popolazione ha una visione del mondo decisamente estremista di destra. Si tratta di un aumento compreso tra il 5% e il 6% rispetto agli anni precedenti, mentre anche chi si considera di centro inizia a diventare "sempre più ricettivo verso posizioni misantropiche". Dai risultati emerge ad esempio che ad imporsi progressivamente sono le visioni darwiniste sociali, con il 6%, degli intervistati che concordano con l’affermazione "ci sono vite degne e indegne", un dato in aumento rispetto al 2014.

"Guida autoritaria" cercasi

Nel decennio precedente quando il 60% delle persone si considerava "esattamente al centro", questa percentuale è scesa al 55%. Il 6% desidera uno Stato monopartitico e a guida autoritaria (la parola usata nello studio era führer ). Tra il 2014 e il 2021 si limitava ad una soglia tra il 2 e il 4%. Il 16% afferma che vorrebbe che il paese avesse un "più forte senso di identità nazionale" guidato da politici la cui priorità dovrebbe essere quella di garantire alla Germania la sua giusta quota di "potere e prestigio". In calo anche il dato sulla fiducia nella democrazia e nelle istituzioni (meno del 60% dichiara di averne), mentre il 20% crede nell’affermazione "il nostro Paese assomiglia sempre più a una dittatura piuttosto che a una democrazia".

Ebrei "approfittatori"

I dati più preoccupanti riguardano però le posizioni xenofobe e antisemite. Più di un terzo degli intervistati ritiene che i rifugiati siano arrivati ??in Germania solo per sfruttare il sistema di assistenza sociale, mentre il 16,5% accusa gli ebrei di voler "approfittare" del passato nazista. Anche altre parti dello studio hanno mostrato la diffusione di posizioni antisemite o quanto meno ambivalenti sulla questione. Secondo gli autori sono emerse svariate indicazioni di un aumento dell’intolleranza, della denigrazione e del pregiudizio.

Politiche di esclusione

Non va benissimo neppure nella sfera delle relazioni e dei generi, dato che il 17% ha qualificato "l’identità delle persone trans" come "spregevole". L'11% ha affermato che le donne dovrebbero "riflettere ancora una volta sul loro ruolo di mogli e madri". Secondo gli autori questa crescita di una destra antidemocratica è connessa alle conseguenze della pandemia "non ancora superate", alla crisi climatica che è in pieno svolgimento nonché alle incertezze e ai timori riguardo alla sicurezza energetica o all'aumento dei prezzi derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina. "Queste molteplici crisi possono essere affrontate in modo solidale e comunitario o in un modo che esclude ed emargina". Quest'ultimo sta avanzando progressivamente, come dimostra anche la recente posizione della co-presidente dei Verdi tedeschi Ricarda Lang, che ha criticato i funzionari dei suoi partner della coalizione al governo (socialisti e liberali) per non aver fatto abbastanza per garantire che i richiedenti asilo senza un valido motivo per restare vengano rimandati nei loro paesi d'origine. Una posizione ben diversa da quella espressa in tempi non remoti, quando Berlino si fregiava di essere un esempio di integrazione per i rifugiati siriani.