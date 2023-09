Mancano i farmaci per bambini, il ministro ai genitori: "Niente panico"

Attualmente in Germania circa 1,5 milioni di persone sono colpite ogni giorno dalla carenza di medicinali. Un problema che rischia di aggravarsi durante la stagione invernale, colpendo in particolare i farmaci destinati ai bambini. È quanto denunciano i farmacisti tedeschi, dopo che già lo scorso inverno il Paese si era trovato a fronteggiare una preoccupante carenza di farmaci generici, come diversi antibiotici e sciroppi per la tosse. Ma il ministro della sanità Karl Lauterbach invita alla calma: "Faremo tutto il possibile affinché i bambini ricevano le medicine di cui hanno bisogno", ha affermato dopo un incontro con i rappresentanti dei medici, delle farmacie e dell'industria farmaceutica.

Quattro farmaci su cinque venduti in Germania sono generici, ossia quelli che possono essere commercializzati senza pagare le royalties a chi li ha sviluppati. Ed è proprio la carenza di questo tipo di medicinali che continua a preoccupare gli esperti sanitari del Paese. "Stanno diventando sempre più scarsi", ha detto l'Associazione dei farmacisti del Nord Reno, secondo cui il problema riguarda 1,5 milioni di tedeschi ogni giorno.

Il ministro ha sottolineato che, rispetto all'anno scorso, la produzione di alcuni farmaci è aumentata fino al 100%, anche grazie allo stimolo dato all'industria di casa. Ma Lauterbach non esclude che possano verificarsi dei "colli di bottiglia" in inverno qualora dovesse esserci un'epidemia di influenza particolarmente aggressiva. Al netto di questo, il ministro ha rivolto un appello ai genitori, invitandoli a "non farsi prendere dal panico". Mentre ai medici ha chiesto una sorta di "rigore": i farmaci per la febbre e gli antibiotici dovrebbero essere prescritti solo quando necessario.

