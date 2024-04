Bimba di 4 anni accoltellata in un supermercato: follia in Germania

In Germania una bambina di soli 4 anni è stata accoltellata in supermercato a Wangen im Allgäu, città di circa 27mila abitanti dello stato di Baden-Württemberg, nel sud del Paese. La bimba è stata portata in ospedale con ferite gravi. A riportare i fatti è riporta è l'agenzia di stampa Dpa che cita fonti della polizia locale. Stando alle prime informazioni trapelate, l'aggressore - un uomo di 34 anni - è stato arrestato senza opporre resistenza, mentre la vittima è stata operata e resta ricoverata in gravi condizioni.

La polizia ha spiegato che fornirà ulteriori informazioni in merito nelle prossime ore. Il 34enne sarebbe stato disarmato da un uomo che si trovava all'interno del supermercato e che ha dato l'allarme.