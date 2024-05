Adolescente strangola e uccide a coltellate un bimbo di 6 anni, poi va a fare shopping

Prima ha tentato di soffocarlo, poi lo ha ucciso con sette coltellate rivelatesi mortali per il piccolo Joel, un bambino di appena sei anni. Per questo motivo un giovane di 15 anni il due maggio è stato condannato a sette anni e nove mesi di prigione da un tribunale dello stato tedesco del Meclemburgo-Pomerania occidentale. Seppur sospettato sin dalle prime ore del delitto, la posizione del ragazzo è stata chiarita solo da un mese, dopo che l’adolescente ha deciso di confessare di aver ucciso il suo piccolo amico.

Amici di famiglia

La vittima, di nome Joel, il 14 settembre dello scorso anno era stata a giocare nel suo villaggio di Pragsdorf senza però rientrare a casa all'orario concordato. In serata il bambino è stato trovato in una siepe vicino a un campo di calcio col corpo pieno di coltellate. La squadra di ricerca e i servizi di emergenza hanno tentato di rianimarlo, ma è morto poco dopo in ospedale. L'ultima persona a vederlo vivo era stato un adolescente che all'epoca aveva 14 anni. Si conoscevano tramite le famiglie. Secondo la corte, l'imputato giocava spesso con Joel e, a volte, si era anche preso cura di lui. In base alle ricostruzioni, i due erano seduti in un cespuglio che i bambini del villaggio considerano un nascondiglio segreto.

La dinamica del delitto

A innescare il delitto sarebbe stato un commento dispregiativo fatto dal bambino durante un gioco insieme. L'imputato avrebbe prima tentato di soffocare Joel, che si era rifiutato di prendere parte a una gara di apnea. Il bambino aveva inizialmente perso conoscenza. Quando si è ripreso si sarebbe lamentato di odiare l'imputato. Temendo che Joel lo dicesse ai suoi genitori, l'adolescente lo ha pugnalato sette volte con un coltello che aveva con sé. In seguito, il ragazzo è andato a fare shopping per poi prendere parte alle ricerche del bambino quando risultava solo scomparso.

Il Dna sul coltello

Secondo notizie trapelate dalla polizia e riportate dalla tv tedesca DW, il giovane si è contraddetto durante l'interrogatorio e tracce del suo Dna sono state trovate sul coltello del delitto lungo 15 centimetri. La polizia ha detto che l'adolescente era stato denunciato poco dopo che la scoperta del crimine. Gli agenti hanno perquisito immediatamente l'appartamento della famiglia, ma l'arma sospetta non è stata trovata in quel momento. L'arresto è avvenuto solo quasi due settimane dopo, dopo che il ragazzo è stato è stato collegato all'arma del delitto, scoperta durante una successiva perquisizione.

La confessione tardiva

La confessione è avvenuta però solo di recente, quando l'imputato ha ammesso di aver prima tentato di soffocare Joel e poi di averlo ucciso con una serie di coltellate. La Procura aveva avviato indagini anche contro il fratello dell'imputato, ma questa circostanza è emersa solo poco dopo l'inizio del processo. All'inizio di aprile, dopo un lungo silenzio, l'imputato ha fatto una confessione parziale, parlando del coinvolgimento di un'altra persona che non era suo fratello.

In origine l'adolescente era stato accusato di omicidio colposo, ma i pubblici ministeri hanno deciso di portare avanti l'accusa di omicidio, chiedendo una pena detentiva di otto anni. L'avvocato dei genitori del bambino assassinato, rappresentati come co-querelanti, aveva chiesto invece la pena massima possibile date le circostanze, che in Germania corrisponde a 10 anni.