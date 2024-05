"Abusato sessualmente": un gattino violentato è stato abbandonato in strada sanguinante

La crudeltà (e la follia) umana possono arrivare a volte a livelli che vanno oltre la più fervida e perversa immaginazione. Un gattino è stato trovato moribondo e sanguinante in strada per quella che, con ogni evidenza, sembra essere stata una violenza sessuale. Lo scorso primo maggio a Bondy, nel dipartimento di Seine-Saint-Denis in Francia, un gattino è stato trovato per strada in condizioni terribili, come ha denunciato ora La Ligue Des Animaux, un'associazione che lotta contro la crudeltà sugli animali.

Il piccolo Pharel, di soli quattro mesi, è stato raccolto da un passante e portato all'associazione Les Minimoons des Grandes Bruyères. Il cucciolo è stato poi ricoverato in una clinica per animali. La diagnosi del povero gattino è stata terribile. "La radiografia ha mostrato una frattura del collo del femore, la coda era inerte e la vescica era così piena da spingere verso l'alto tutti gli altri organi". Seguono poi particolari molto crudi sulle parti intime, che sono state così malridotte da rendere impossibile per l'animale di liberarsi da solo degli escrementi. "La coda è stata tirata con forza, così come le zampe posteriori, causando la frattura", si legge ancora sulla pagina Facebook dell'associazione. Secondo il veterinario, il gattino ha chiaramente subito abusi sessuali.