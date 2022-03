Dal G7 no a nuove sanzioni alla Russia: "Ridurremo dipendenza energetica da Mosca"

No a nuove sanzioni, ma ok a ulteriori misure "per ridurre la dipendenza dall'energia russa". È quanto emerge dalla bozza del documento finale del G7 in corso a Bruxelles. Sullo sfondo, l'intesa, confermata dal premier italiano Mario Draghi, di un aumento delle forniture di gas liquido dagli Stati Uniti.

Stando alla bozza, scrive Politico, i leader del G7 hanno deciso di non continuare l'escalation di sanzioni, optando invece per per garantire l'attuazione e il coordinamento di quelle esistenti, e avvertendo Mosca di essere comunque pronti a usare un pugno ancora più duro se necessario. “Sottolineiamo la nostra determinazione a imporre gravi conseguenze alla Russia, anche attuando pienamente le misure economiche e finanziarie che abbiamo già imposto”, si legge nella bozza. "Continueremo a collaborare strettamente, anche coinvolgendo altri governi nell'adozione di misure restrittive simili a quelle già imposte dai membri del G7", ha aggiunto.

La dichiarazione finale invita a "coordinare le risposte relative alle misure elusive" che la Russia potrebbe adottare per aggirare le sanzioni, "anche per quanto riguarda le transazioni in oro da parte della Banca centrale russa". E mette anche in guardia Mosca "contro qualsiasi minaccia di utilizzo di armi chimiche, biologiche e nucleari o materiali correlati".