Colpo grosso da Chanel: ladri in fuga con un bottino da 10 milioni 

Colpo da 10 milioini di euro da Chanel. Dopo la rapina nel celebre negozio di Bulgari a Roma, un gruppo di rapinatori è riuscito a svaligiare la nota boutique situata nei pressi degli Champs-Elysées a Parigi, in Francia. Il colpo è stato messo a segno nella mattina di oggi, lunedì 10 giugno, da una banda di uomini con il volto coperto che hanno fatto irruzione nel negozio utilizzando un'auto come "ariete", per poi fuggire a bordo di un secondo veicolo: in pochi attimi il commando ha sfondato la vetrina principale, portando via la merce.

I ladri hanno anche provveduto a dare fuoco alla prima auto, con l'incendio che è stato domato da vigili del fuoco. Come confermato dalla polizia francese, i danni al negozio sono ancora da calcolare, mentre il valore della refurtiva sarebbe molto elevato, fra i 6 e i 10 milioni di euro. Secondo le indiscrezioni pubblicate dai media locali, ci sarebbero almeno quattro persone sospettate di aver partecipato alla rapina.