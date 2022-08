Furgone si schianta contro due bar a Bruxelles e fugge, è caccia all'uomo

Caccia all'uomo a Bruxelles dopo che un furgone si è schiantato sulle terrazze di due bar per poi scappare a tutta velocità. Il veicolo è stato in seguito ritrovato ma il conducente è tuttora in fuga, con la polizia che lo sta cercando e un elicottero che sta sorvolando la capotale belga. Non è chiaro se il gesto è stato intenzionale o meno, ma secondo le prime informazioni si registrano solo sei feriti lievi, per i quali non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

"Sono in contatto con i nostri servizi di sicurezza. La situazione è seguita da vicino. Grazie ai servizi di emergenza per i loro sforzi", ha scritto su Twitter la ministra dell'Interno Annelies Verlinden. L'incidente è avvenuto verso le 13 in rue Saint-Michel, una perpendicolare di rue Neuve, nelle terrazze del Corbeau e dello snack bar City Pizza, situato accanto. "Un furgone è entrato dalla rue Saint-Michel, ha fatto inversione in questa stessa strada e si è diretto verso l'area esterna di un locale. Fortunatamente la gente è riuscita ad evitare il furgone. Alcune persone sono in stato di shock ma nessun ferito ha richiesto il trasporto in ospedale", ha dichiarato il sindaco di Bruxelles Philippe Close. "Quello che è certo è che il mezzo viaggiava a velocità elevatissima e puntava al dehor. Ma non trarrò conclusioni prima degli inquirenti", ha affermato il primo cittadino.

Una persona presente ha raccontato a Radio 1: "Eravamo seduti sulla terrazza e le due terrazze erano abbastanza piene. All'improvviso un furgone bianco è arrivato a tutta velocità, sbandando da sinistra a destra". "Abbiamo dovuto saltare contro il muro. Nell'altra strada, l'autista ha urtato un'altra terrazza, poi il furgone si è allontanato", ha aggiunto.