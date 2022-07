Mentre è al funerale del marito la loro casa prende fuoco per il caldo e rimane distrutta

Era andata al funerale di suo marito, ma mentre diceva addio all'amore della sua vita, nella sua casa è scoppiato un incendio a casa dell'ondata di caldo e l'appartamento è andato distrutto, rendendo il giorno ancora più terribile. È accaduto a Woodley in Inghilterra, dove la 55enne Julie Lane era alla funzione funebre per dare l'estremo saluto al marito Chris, di 64 anni, quando la loro casa bifamiliare è stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno lottato per riportare l'incendio sotto controllo, scoppiato mentre il paese era stato colpito da temperature record di oltre 40 gradi, ma la vedova ha purtroppo perso tutto.

"Eravamo al funerale e abbiamo visto il fumo nel cielo. Qualcuno ha detto che proveniva dalla direzione di casa mia”, ha raccontato Julie, come riporta il Mirror. "Stato vivendo l'emozione peggiore che si possa immaginare, ma poi è anche raddoppiata", ha spiegato la donna che tuttavia, ha aggiunto: "In cuor mio penso ancora che ci siano persone che stanno peggio di me. Io almeno ho una famiglia amorevole intorno a me". Dopo l'incidente il figlio della coppia, Alex Honor-Lane e la sua compagna Megan Warren hanno creato una pagina di raccolta fondi che ha già raggiunto quasi 12mila sterline di donazioni.