La Francia vuole vietare la lingua inclusiva, Macron: "Per il neutro basta il maschile"

Stop a neologismi che introducono nomi, articoli o aggettivi neutri dal punto di vista del genere. La Francia vuole mettere al bando la lingua inclusiva: una proposta depositata al Parlamento dai repubblicani sta ottenendo consensi dai moderati all'estrema destra. E a mettere un sigillo su questa iniziativa è stato direttamente il presidente Emmanuel Macron, che ha sfruttato l'inaugurazione della Città internazionale della lingua francese, a Villers-Cotterêts, per sventolare l'orgoglio della tradizione grammaticale transalpina.

Macron ha invitato a "non cedere ai tempi" per quanto riguarda la lingua francese, e a "mantenere anche i fondamenti, le basi della sua grammatica, la forza della sua sintassi". Per il capo dell'Eliseo, il francese è già avanti da un punto di vista dei diritti: "In questa lingua il maschile fa il neutro. Non c’è bisogno di aggiungere punti in mezzo alle parole, né trattini, né altro per renderlo leggibile". Parole che lanciano di fatto il testo presentato dalla senatrice Pascale Gruny, che prevede di vietare il linguaggio inclusivo "in tutti i casi in cui il legislatore (ed eventualmente il potere regolamentare) richiede un documento in francese".

Il target è ampio: istruzioni per l'uso dei prodotti, contratti di lavoro, regolamenti interni aziendali, ma anche atti giuridici, che sarebbero poi considerati inammissibili o nulli qualora la misura venisse applicata. Il testo, che ha ricevuto già contributi entusiasti di altri partiti di centrodestra, richiede il divieto delle parole grammaticali che costituiscono neologismi come "iel", che è la contrazione di "il" (ossia esso in italiano) e "elle" (essa essa). Il disegno di legge prevede anche di includere il divieto della lingua inclusiva in tutti i documenti normativi riguardanti l'istruzione, mentre il loro utilizzo è già vietato nei documenti interni delle scuole da una circolare del 2021.

Non tutti sono d'accordo con questa proposta. "È un testo incostituzionale, retrogrado e reazionario, che fa parte di una tendenza conservatrice di lunga data nella lotta contro la visibilità delle donne", lamenta il senatore socialista Yan Chantrel. Per il repubblicano Cédric Vial, invece, la scrittura inclusiva costituisce "una pratica che è proprio contraria all'inclusione". A suo avviso, le persone "più colpite dal suo utilizzo sono quelle con disabilità e analfabetismo, o coloro che soffrono di dislessia (..) Per includere, dobbiamo semplificare il linguaggio", sostiene.

