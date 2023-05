"Rischio di un ritorno del terrorismo islamista in Europa"

In Europa c'è il rischio concreto di una "ripresa" della minaccia del "terrorismo islamista". Lo ha detto il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin durante una visita negli Stati Uniti

Sottolineando l'importanza della collaborazione antiterrorismo tra i servizi di intelligence di entrambe le sponde dell'Atlantico, Darmanin ha affermato in un'intervista all'Afp che "per gli europei e per la Francia il rischio principale è il terrorismo islamista sunnita". Darmanin ha anche evidenziato il rischio di un "attacco stile Bataclan", riferendosi alla serie di attentati di Parigi del 2015 che ha visto la morte di 130 persone, di cui 90 al teatro Bataclan. Nell'intervista, il ministro francese ha anche criticato l'uscita degli Stati Uniti dall'Afghanistan e ha messo in guardia sul rischio della ricostruzione di cellule Isis nel Levante.