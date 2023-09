La Francia vieta la vendita dell'iPhone 12: "Emette troppe radiazioni"

Stop alle vendite di iPhone 12 in tutta la Francia. L'Anfr, l'agenzia transalpina delle frequenze, ha bloccato la commercializzazione del telefono Apple lanciato nel 2020. Il motivo? Supera il limite sulle onde elettromagnetiche emesse e assorbite dal corpo umano. Parigi ha chiesto anche alla multinazionale Usa di "mettere in atto tutti i mezzi disponibili per rimediare rapidamente a questo malfunzionamento" sulle copie già vendute, pena il ritiro. Ma lo stop francese viene contestato da Apple, e fa storcere il naso anche a diversi esperti.

Secondo l'Anfr, l'iPhone 12 supera di 1,74 watt per chilogrammo (W/kg) il valore limite normativo corrispondente all'energia che può essere assorbita dal corpo umano quando il telefono viene tenuto in mano. Apple, secondo quanto dichiarato all'Afp, ritiene che i suoi dispositivi soddisfano gli standard internazionali, e di aver fornito alle autorità francesi i risultati di studi di laboratorio indipendenti effettuati da terzi che lo dimostrano. Ecco perché farà ricorso. "Ho fiducia nel senso di responsabilità dell'azienda nel rispettare le nostre regole. La mia missione è farle rispettare. Se non lo farà, sono pronto a ordinare il ritiro degli iPhone 12 in circolazione", ha dichiarato il ministro francese degli Affari digitali, Jean-Noël Barrot, in una intervista a Le Parisien.

Chi utilizza un'iPhone 12 corre allora un rischio per la propria salute? Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, "non vi è attualmente alcuna indicazione che l’esposizione a campi elettromagnetici a bassa intensità sia pericolosa per la salute umana". Un effetto però è chiaramente accertato, scrive l'Afp: "A dosi elevate, queste onde possono aumentare la temperatura corporea, sia dell'intero organismo che degli arti a contatto con il dispositivo". È soprattutto per limitare questo effetto, i cui rischi per la salute restano incerti, che le autorità hanno fissato delle soglie da non superare.

