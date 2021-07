La Francia sconsiglia le vacanze in Spagna e Portogallo. L'Italia potrebbe avvantaggiarsene

Nella penisola iberica i nuovi contagi dovuti alla variante Delta sono in netto aumento. E il governo di Parigi non esclude restrizioni ai viaggi verso questi due Paesi

La Francia ha deciso di sconsigliare ai suoi cittadini di prenotare le imminenti vacanze estive in Spagna e Portogallo a causa della rapida diffusione della variante Delta in questi Paesi. Una misura che potrebbe favorire i flussi verso l'Italia.

Il "consiglio" è arrivato dal segretario di Stato francese agli Affari europei, Clément Beaune: "A coloro che non hanno ancora prenotato le vacanze dico 'evitate', evitiamo il Portogallo, la Spagna, tra le vostre destinazioni (...) Meglio restare in Francia o andare in altri Paesi", ha dichiarato ai microfoni di France 2, aggiungendo che alcuni Paesi hanno "troppo aperto le porte", con l'obiettivo di beneficiare della stagione turistica. Il riferimento è chiaramente a Spagna e Portogallo, che hanno eliminato le restrizioni agli ingressi turistici, non solo dall'Ue, già prima dell'inizio dell'estate.

All'epoca, la situazione sanitaria nella penisola iberica era tra le migliori in Europa, ma gli ultimi dati mostrano un aumento esponenziale dei nuovi casi di Covid-19, soprtattutto a causa della variante Delta. L'ultima cartina dell'Ecdc, il centro europeo per il controllo delle malattia, mostrava 5 regioni della Spagna in rosso, il livello di allerta massimo. Tra queste ci sono l'Andalusia e la Catalogna, tra le regioni più turistiche del Paese. Il resto della penisola iberica, Portogallo compreso, era in giallo, al pari di Irlanda, Olanda e alcune aree della Svezia e della Grecia (mentre Cipro è segnata con il rosso). Il resto dell'Ue era, al 2 giugno, in verde, tra cui Francia e Italia.

Ecco perché il "messaggio di prudenza" del ministro francese potrebbe favorire il nostro Paese. La Spagna è la principale meta delle vacanze dei francesi, seguita proprio dall'Italia, e buona parte dei potenziali turisti non hanno ancora prenotato le ferie in attesa degli sviluppi della situazione pandemica. Beaune ha anche avvertito che nei confronti di Spagna e Portogallo potrebbero essere attuate "misure rafforzate" se le contaminazioni dovessero continuare ad aumentare.