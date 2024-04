Ragazzino viene pestato a morte fuori da scuola: "Lo hanno massacrato"

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere brutalmente picchiato da un gruppo di coetanei fuori dalla sua scuola. È accaduto in una città a sud di Parigi, in quello che è solo l'ultimo episodio di violenza scolastica in Francia. L'adolescente è stato attaccato ieri (giovedì 4 aprile) a Viry-Châtillon, a circa 20 chilometri dalla capitale, da diversi ragazzi all'uscita da scuola.

Come riporta il Guardian, lo studente è andato in arresto cardiorespiratorio, ed è stato portato all'ospedale Necker di Parigi dove purtroppo è deceduto poco dopo. Gli assalitori "hanno cercato di massacrarlo", ha dichiarato Jean-Marie Vilain, sindaco di Viry-Châtillon, definendoli "la peggiore specie di teppisti". "Questa violenza estrema sta diventando un fatto comune", ha aggiunto. Il primo cittadino ha promesso che verrà fornita assistenza psicologica agli alunni e agli insegnanti della scuola. Secondo una fonte della polizia, l'adolescente è stato picchiato da diverse persone che poi sono fuggite. Il giovane stato trovato in una strada "non lontana dalla sua scuola", hanno detto i procuratori.

L'attacco di giovedì giunge in un momento di crescente tensione nelle scuole francesi. All'inizio della settimana una ragazza adolescente è rimasta temporaneamente in coma dopo essere stata picchiata fuori dalla sua scuola nel sud del Paese. Tre presunti aggressori sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio di un minore. Uno degli accusati è una ragazza della stessa scuola.