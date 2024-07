Francia, Macron respinge le dimissioni di Attal: "Per ora resti"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha respinto le dimissioni del premier Gabriel Attal, chiedendogli "per il momento di restare, per assicurare la stabilità del Paese". Domenica sera, subito dopo le prime proiezioni dei risultati delle elezioni legislative, Attal, aveva annunciato l'intenzione di dimettersi assicurando che sarebbe rimato in carica per gli affari correnti alla guida del Paese che fra poco ospiterà le Olimpiadi. "So che alla luce dei risultati di questa sera - aveva detto il premier - molti francesi si sentono incerti sul futuro perché non è emersa una maggioranza assoluta. Il nostro paese conosce una situazione politica senza precedenti e si prepara ad accogliere il mondo fra qualche settimana. Quindi chiaramente manterrò le mie funzioni per tutto il tempo che il dovere lo esigerà, non può essere altrimenti alla vigilia di scadenze così importanti. Senso del dovere e rispetto della sovranità del popolo, ecco l'immagine per me delle funzioni del primo ministro".

Quello di Attal era un gesto atteso visto che l'alleanza "macroniana", come prevedibile, non ha ottenuto la maggioranza assoluta. Per il capo dello Stato però il momento di dimettersi non è ancora arrivato.