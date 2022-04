Marine Le Pen può vincere davvero le presidenziali?

Dopo il primo turno delle presidenziali francesi tutti si chiedono la stessa cosa: Marine Le Pen può davvero battere Emmanuel Macron? I risultati delle urne di domenica parlano chiaro: i partiti tradizionali sono evaporati, mentre più di metà dei voti è andata a candidati radicali ed anti-sistema sia di destra che di sinistra. Al centro di questo cataclisma politico, il presidente uscente ha ottenuto un primo posto che però non gli dà la certezza di riuscire a compiere tranquillamente l'ultimo miglio. E dovrà fare molta più fatica di cinque anni fa, quando sbaragliò l’avversaria quasi doppiandola, per vincere al ballottaggio del prossimo 24 aprile.

C’è dell’ironia in questa dinamica. Fu proprio Macron, nel 2017, a fare tabula rasa dei grandi partiti di massa, i Socialisti e i Repubblicani (gollisti e post-gollisti), che avevano governato la Quinta repubblica francese per sei decenni. Proclamandosi “né di destra né di sinistra”, dissanguò entrambi gli schieramenti e poco dopo espugnò anche l’Assemblea nazionale dove la sua coalizione elesse 350 deputati su 577. Ma oggi, all’inquilino dell’Eliseo farebbe comodo poter contare su quel serbatoio di voti “moderati” che, semplicemente, non esiste più. Parti socialiste e Républicains hanno fatto meno del 7% insieme: sicché ora Monsieur le Président è costretto dal suo 27,8% ad elemosinare i consensi della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon (22%) per vincere contro l’estrema destra di Le Pen (23%).

Per alcuni questo significherebbe che gli elettori lepenisti e melenchonisti siano più distanti da Macron di quanto non lo siano tra loro, visti anche i diversi punti in comune nei programmi dei rispettivi candidati. Mentre il capo di Stato uscente viene visto come il “presidente dei ricchi”, sia Mélenchon che Le Pen si sono spesi sui temi sociali: sulla difesa del potere d’acquisto dei francesi, sulla necessità di proteggere i più vulnerabili dalla globalizzazione, sull’abbassamento dell’età pensionabile. Entrambi sono critici verso l’Ue e la Nato. E le circoscrizioni operaie un tempo roccaforte del Parti communiste oggi votano in massa per il Rassemblement national di Le Pen.

Insomma, la strada di Macron per sfondare al ballottaggio sembra tutta in salita. Non può contare sugli elettori di destra, che sosterranno Le Pen, né è ben visto da quelli di sinistra, sia per le sue scelte politiche ed economiche che per quella che percepiscono come arroganza personale. Molti di quelli che lo hanno sostenuto alle scorse presidenziali si sentono traditi e non sono sicuri di votarlo di nuovo. E il presidente uscente lo sa.

Come sa che il “fronte repubblicano” che in passato ha sbarrato la via dell’Eliseo ai candidati dell’estrema destra stavolta rischia di non funzionare, principalmente grazie al successo della strategia di “normalizzazione” del partito di Le Pen, che anche grazie all’arrivo sulla scena dell’ex giornalista Eric Zemmour (che ha adottato una retorica martellante di guerra culturale) è riuscita a mostrarsi più “moderata” rispetto al passato. Gli analisti affermano che il passaggio della sua campagna dall'immigrazione alla crisi del costo della vita l'ha aiutata ad ampliare la sua base di elettori. Il forte ritorno di Le Pen suggerisce che i suoi tentativi di "disintossicare" l'immagine razzista del suo partito hanno dato i suoi frutti al pubblico, nonostante abbia alienato alcuni fedeli sostenitori, tra cui sua nipote Marion Maréchal (che ha dichiarato di sostenre Zemmour). Le Pen ha in questo senso condotto una buona campagna elettorale, ma la sua immagine fa ancora paura a molti, e questo nel ballottaggio potrebbe comunque penalizzarla.