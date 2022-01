Anche la Francia riduce a cinque i giorni l'isolamento per i contagiati vaccinati

Anche la Francia segue la strada segnata da Stati Uniti e Regno Unito e ha deciso di ridurre il periodo di isolamento anche per chi è stato contagiato dal coronavirus, e non solo per chi è venuto a contatto con un malato. Adesso le persone completamente vaccinate che risulteranno positive dovranno dovranno stare in quarantena non più dieci giorni ma sette, e anzi potranno uscire anche il quinto giorno in caso di nuovo tampone negativo. Come in Italia i contatti completamente vaccinati delle persone che risultano positive non dovranno più auto isolarsi.

La decisione è arrivata il giorno dopo che le autorità francesi hanno annunciato che anche i bambini dai sei anni in su dovranno indossare maschere in luoghi chiusi aperti al pubblico. La nazione anche è stata investita dallo 'tsunami' Omicron con i nuovi casi che hanno superato i 200mila per il quarto giorno consecutivo. Come spiega Euronews il governo ha preso tutta una nuova serie di misure per ridurre il numero dei contagi tra cui la riduzione a tra mesi del periodo tra la seconda e la terza dose. Oltre a questo il numero massimo di persone ammesse agli eventi è stato ridotto a 2mila al chiuso e 5mila all'aperto, nonché è in via dia approvazione un super Greenpass anche Oltraple, in modo da vietare del tutto l'ingresso in bar e ristoranti a chi non ha ricevuto le iniezioni.

Dal 15 gennaio, tutti gli adulti avranno bisogno di una dose di richiamo almeno sette mesi dopo la seconda per non perdere il passaporto, cosa già valida da metà dicembre per le persone di età superiore ai 65 anni. Dal 30 gennaio, tutti gli operatori sanitari e i vigili del fuoco in Francia dovranno ricevere obbligatoriamente una terza dose.