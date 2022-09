Scandalo incesti in Francia, in un anno più di 16mila denunce

C’è un nuovo #MeToo in Francia. Non riguarda politici o personaggi dello spettacolo ma “semplici” cittadini. In appena un anno le autorità francesi hanno raccolto oltre 16mila denunce di incesto. Tutto è iniziato lo scorso 21 settembre, quando la Commissione indipendente sull'incesto e gli abusi sessuali sui minori (Ciivise) ha lanciato un appello per raccogliere le testimonianze di donne e uomini vittime di abusi sessuali durante l'infanzia.

In un anno sono state raccolte ben 16.414 testimonianze di vittime, per telefono, per iscritto o in occasione di incontri pubblici. La maggior parte erano donne con un'età media di 44 anni. A marzo erano 9mila, segno che il flusso di vittime che si fanno avanti non si sta esaurendo. “Significa anche che queste persone si fidano di noi", ha affermato Nathalie Mathieu, co-presidente della Commissione. Parte delle denunce riguardano fatti avvenuti anche decine di anni fa.

Tra chi si è fatto avanti c'è stata anche Corinne Masiero, attrice cinquantottenne molto popolare in Francia che, durante un’intervista a France Inter, rilasciata in occasione dell’uscita del documentario “Incesto, il dire e il sentire” a cui ha preso parte, ha raccontato di essere stata vittima di violenze sessuali all'età di otto anni da parte di un cugino di dieci anni più grande di lei. "È importante parlare. È la scintilla che permette di andare avanti", ha spiegato Masiero. Durante l'intervista, la donna ha anche insistito sul fatto che in molte famiglie l'argomento è circondato dall'omertà. "Quando sei una bambina, e racconti che tuo padre ti ha fatto questo, o che il tuo padrino ti ha fatto questo, sarai chiamata bugiarda, o bugiardo, o puttana", ha detto. Testimonianze come quelle dell’attrice sono di vitale importanza, perché permettono alle vittime di trovare il coraggio di prendere la parola e denunciare i propri aguzzini. Masiero spera che la sua storia, e il documentario, possano dare la forza alle vittime per chiedere aiuto e possano in qualche modo aiutare a far cadere il tabù.

In Francia, una persona su dieci è stata vittima di violenza sessuale prima della maggiore età, ovvero 5,5 milioni di uomini e donne. L’istituzione della Commissione “dimostra quanto questo spazio fosse necessario: uno spazio di riconoscimento, di solidarietà tra le vittime e di incontro con la società che sta prendendo coscienza della gravità della violenza sessuale sui minori, sul numero di vittime e sulle conseguenze durature del trauma subito”, recita il rapporto redatto in occasione del suo primo anniversario di vita dell'organismo. Le vittime, spiega il rapporto, riportano sintomi simili tra loro, e a distanza di anni i traumi subiti continuano causare enormi sofferenze e a interferire in tutte le sfere della vita: lavorativa, familiare, emotiva, relazionale, sessuale.

Con l'avvicinarsi del dibattito sul bilancio dell'Assemblea nazionale, la Commissione insiste sulla necessità di stanziare ulteriori risorse per prevenire tali violenze e aiutare le vittime a curarsi. Niente di insormontabile, dice Mathieu, che si dice abbastanza fiduciosa sulla disponibilità di nuove risorse e che sottolinea la necessità di organizzare uno screening sistematico della violenza sessuale da parte di professionisti formati. “160mila bambini sono ancora vittime ogni anno. I bambini e gli adolescenti che non vengono sottoposti a screening oggi saranno le stesse persone di cui sentiremo parlare oggi tra venti o trent'anni", ha avvertito Mathieu. “Dobbiamo anche esaminare gli adulti che sono stati vittime nella loro infanzia. Le vittime ci dicono oggi che gli operatori sanitari non fanno il collegamento tra una patologia, ad esempio la depressione post-partum, e la violenza subita in passato. La domanda non viene posta", si rammarica. Il governo lancerà inoltre all'inizio del 2023 "una grande campagna nazionale sulla violenza sessuale contro i bambini", come richiesto dalla Commissione sull'incesto. Parigi vuole anche creare un'"unità di consulenza e supporto per i professionisti che ricevono segnalazioni di violenza sessuale da parte dei bambini".