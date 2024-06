La Francia al voto: cosa occorre sapere sulle elezioni che potrebbero cambiare tutto

Potrebbero essere delle elezioni storiche, quelle in programma il prossimo 30 giugno in Francia. Perché a rischiare di saltare c'è quel "cordone sanitario" nei confronti dell'estrema destra che, da più di venti anni, è spesso presente nelle elezioni d'oltralpe.

Del resto anche oggi le parole d'ordine rimandano al passato. Lo scorso 10 giugno i principali partiti di sinistra (Verdi, comunisti, socialisti, France Insoumise) hanno creato un'alleanza chiamata "Nuovo Fronte Popolare" (Noveau Front Populaire). Il nome non è certo casuale, ma rimanda al cartello di partiti di sinistra e repubblicani che, nel corso degli anni '30, si coalizzarono per combattere il fascismo in Europa. Lo sfidante è il Rassemblement National che alle scorse europee ha incassato il 34% dei voti, convincendo il presidente Macron a indire elezioni anticipate.

Il partito, plasmato da Marine Le Pen e oggi guidato dal giovane Jordan Bardella, è l'erede del Front National, storico partito nazionalista di estrema destra, per decenni relegato ai margini della vita politica francese.

Quel che è certo è che la sfida, innescata dalla netta affermazione della destra estrema e dalla netta flessione del partito "Renaissance" del presidente Emmanuel Macron, rischia di far saltare molti equilibri all'interno della politica francese, e non solo.

Cosa dicono i sondaggi

Gli ultimi sondaggi parlano chiaro: a essere favorito è ancora il Rassemblement National che, secondo l'Harris International Poll, conquisterebbe il 33 per cento dei voti, davanti al Nuovo Fronte Popolare con il 27 per cento dei voti e i centristi di Macron fermi ai 19/ 20 per cento. Ma da valutare c'è anche l'appoggio che i Repubblicani (Les Républicains), partito neogollista guidato da Eric Ciotti, ha già espresso per la destra di Le Pen e Bardella.

Secondo un altro sondaggio Ipsos per il network radiofonico France Bleu pubblicato lo scorso sabato 22 giugno, il Rassemblement National (Rn) e i suoi alleati, ovvero i Republicaines guidati da Eric Ciotti (Lr-Ciotti), sono in testa nelle intenzioni di voto (36 per cento). A tallonarlo c'è il Nuovo Fronte Popolare (29%) e più in basso "Ensemble", la compagine di Macron (attono al 19,5%).

Quello che sembra fuori dai giochi è quindi la coalizione del presidente che rischia di rimanere fuori dai giochi. Un allarme lanciato anche dal primo ministro macroniano Gabriel Attal che ha dichiarato: "La nostra economia, il risparmio e la sicurezza dei francesi. Il Paese si gioca la pelle - ha affermato - Più vado sul terreno, più incontro francesi che mai si rassegneranno a rimanere stretti nella tenaglia tra La France insoumise (Lfi) et il Rassemblement National. Ci credo: domenica, sarà l'ora del sussulto dei francesi".

Quello che è certo è che per ragionare sugli scenari dobbiamo ragionare su qual è l'assetto politico francese che differisce, non di poco, da quello italiano.

Come funziona il sistema francese e quali sono gli scenari

La premessa è che la Francia è una repubblica presidenziale. Emmanuel Macron è stato votato direttamente e, a differenza del nostro presidente della Repubblica, non è solo il garante della Costituzione, ma ha ampi poteri. La destra ha già annunciato che non chiederà le dimissioni di Macron in caso di vittoria. Quello che potrebbe profilarsi è quindi quella che si chiama "coabitazione". Macron sarà tenuto a nominare il primo ministro che deve però essere espressione della coalizione vincente. La sua figura resterà determinante nella politica estera francese, ma molto meno nelle politiche interne.

L'obiettivo di ogni coalizione è ottenere almeno 289 seggi (su 577) per avere la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale e poter così portare avanti il proprio programma senza dover negoziare con gli altri partiti. Se nessun partito ottiene la maggioranza assoluta ci si troverebbe di fronte a uno stallo: una situazione inedita per il sistema politico francese.

La data davvero fondamentale però potrebbe non essere quella del prossimo 30 giugno, ma quella del 7 luglio. Nel sistema elettorale francese, infatti, l'Assemblea nazionale (la camera bassa) viene eletta con un sistema uninominale maggioritario a doppio turno.

Per essere eletti al primo turno di voto il candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti e almeno il 25% degli aventi diritto. Nel caso in cui nessuno riesca a ottenere la maggioranza si va al ballottaggio tra i candidati che hanno superato la soglia di sbarramento del 12,5% al primo turno. E in questo caso le variabili aumentano. Storicamente infatti il voto dei ballottaggi ha sempre sfavorito gli estremisti.

L'obiettivo della destra sembra quindi quello di conquistare più seggi possibili, già da domenica prossima. In modo da scongiurare una nuova ondata di mobilitazione nel Paese che potrebbe sfavorirne l'affermazione. Molti voti dei centristi potrebbero finire infatti, in un ipotetico ballottaggio, a sinistra.

La speranza (o lo spettro, a seconda di come la si pensi) è quella della tenuta di quel famoso "cordone democratico" che da 20 anni sbarra la stanza dei bottoni all'estrema destra. Una mobilitazione che ha coinvolto finora anche personaggi di solito alieni alla politica come l'asso del calcio Kilian Mbappé: "Andate a votare, fermiamo gli estremisti". La scommessa è se questa "diga politica" regga ancora ed, eventualmente, quali saranno le conseguenze per la vita politica francese ed europea.