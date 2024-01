La Francia distrugge 27 milioni di monete per una bandiera sbagliata

La zecca francese è stata costretta a distruggere 27 milioni di monete (che ha poi ri-coniato di urgenza) per una bandiera dell'Unione europea sbagliata. Uno smacco da 1 milione di euro.

Secondo quanto riporta il quotidiano transalpino La Lettre, la Monnaie de Paris, la zecca del Paese, aveva coniato a novembre una serie di monete da 10, 20 e 50 centesimi con un nuovo disegno celebrativo. I nuovi pezzi dovevano essere presentati in pompa magna durante un evento con il ministro dell'Economia Bruno Le Maire, ma qualcosa è andato storto.

La Commissione europea, a cui spetta il via libera alla modifica delle monete, si è accorta che l'immagine stampata riportava correttamente la bandiera dell'Ue, ma le stelle della bandiera non erano conformi ai requisiti. Solitamente, prima di procedere a una modifica, le zecche nazionali devono chiedere un'autorizzazione preventiva a Bruxelles, cosa che la Monnaie de Paris non ha fatto, procedendo alla stampa.

E così, una volta scoperto l'errore, i funzionati francesi non hanno potuto fare altro che fondere le monete con le stelle sbagliate e coniare quelle corrette. Il danno provocato da questo macroscopico errore burocratico è stimato in 1 milione di euro.