Destra e sinistra contro Macron sulle armi a Kiev

In Francia, mentre il governo si prepara a mandare più aiuti militari all'Ucraina, le forze d'opposizione vogliono mettere in discussione il sostegno bellico. Le critiche dei partiti di minoranza, dall'estrema destra di Marine Le Pen alla sinistra radicale di Jean-Luc Melenchon, si concentrano sul modo con cui Parigi sta decidendo di inviare mezzi militari, anche pesanti, a Kiev. A detta delle opposizioni queste scelte sono state prese senza un vero confronto in Aula che vada ad affrontare anche le eventuali conseguenze del sostegno al Paese in guerra.

Critiche che imbarazzano la maggioranza del Parlamento francese, dove ieri è stato accolto il presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk. "Invito i miei stimati colleghi a riconoscere la Russia come uno Stato terrorista", ha detto il politico ucraino, che nel suo discorso è tornato a chiedere maggiori forniture militari. Ma le opposizioni sembrano decise a insistere affinché il governo di Parigi porti il tema in Aula per un dibattito pubblico.

Secondo il giornale Le Monde, tra le forze politiche che hanno chiesto un confronto ci sono il Partito comunista francese (Pcf), La France Insoumise (Lfi), Les Républicains (Lr) e il Rassemblement National (Rn). Destra e sinistra sono uniti nel chiedere che la questione del sostegno militare al Paese invaso dalla Russia venga discussa in tutti i suoi aspetti e con la massima trasparenza.

"Nelle ultime settimane sono stati compiuti passi importanti (su mezzi di artiglieria, carri leggeri e via dicendo) fino all'annuncio della consegna di carri pesanti da parte di Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Polonia e un domani, forse, da Svezia o Francia", si legge in una lettera inviata alla prima ministra Elisabeth Borne dal segretario dei comunisti francesi, Fabien Roussel. "Le conseguenze di una tale spirale devono poter essere misurate dalla rappresentanza nazionale. Siamo pronti ad assumerci il rischio di entrare in guerra con la Russia?", si legge ancora nella lettera del partito di estrema sinistra.

La Francia ha annunciato nei giorni scorsi che fornirà a Kiev altri 12 obici montati su camion Caesar, che si aggiungono ai 18 già consegnati. Una spedizione che ha contribuito a irritare le forze d'opposizione, che si sentono escluse dalle decisioni di Parigi.