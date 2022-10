Code chilometriche per la benzina: in Francia il 30% delle stazioni senza carburante

Un terzo delle stazioni di servizio senza carburante. Code chilometriche in quelle aperte. Servizi di bus scolastici sospesi e automobilisti che si recano oltre il confine per rifornirsi. In Francia si aggrava la crisi della benzina provocata dalla situazione di stallo in diverse raffinerie del Paese

Da un lato, ci sono i problemi di approvvigionamento di gasolio dall'estero, dall'altro lo sciopero dei lavoratori di TotalEnergies e Esso France, che chiedono un aumento dei salari. Il risultato è che oltre il 30% delle pompe francesi è attualmente a corto di carburante, contro il 21% di sabato scorso. Su alcune autostrade, si sono formate code di automobilisti di diversi chilometri che si estendono oltre la corsia di emergenza, creando situazioni di insicurezza. In diverse parti del Paese, soprattutto nel Nord, in molti hanno trascorso la domenica in coda in attesa di rifornirsi per avere benzina a sufficienza per andare a lavoro questa settimana. Altri si sono recati nel vicino Belgio, anche qui creando problemi al traffico.

La premier Elisabeth Borne ha assicurato che le tensioni sull'approvvigionamento "miglioreranno nel corso della settimana", con l'arrivo delle "consegne", in particolare dai "stock strategici" francesi. Ma a preoccupare è soprattutto il muro contro muro tra sindacati e compagnie petrolifere. Il sindacato Cgt chiede un aumento del 10% dei salari: il 7% verrebbe utilizzato per far fronte all'aumento del costo della vita e il 3% sarebbe legato agli eccezionali profitti che le aziende hanno realizzato quest'anno con l'esplosione dei prezzi dell'energia.

La francese TotalEnergies ha dichiarato profitti per 10,6 miliardi di dollari nel primo semestre del 2022, mentre ExxonMobil, il gigante statunitense che controlla Esso France, ha registrato ricavi netti pari a 17,9 miliardi di dollari nel solo secondo trimestre dell'anno. Eppure, entrambe le compagnie hanno inizialmente scelto la strada dello scontro con i sindacati. I quali hanno risposto con uno sciopero che va avanti da 10 giorni e che ha bloccato le attività di 5 raffinerie.